Polscy muzycy otwierają w Berlinie Young Euro Classik 2019

– Od początku istnienia festiwalu raz po raz skupiamy się na Europie Środkowej i Wschodniej. Polska jest jednym z naszych najważniejszych sąsiadów. 30 lat temu upadła żelazna kurtyna dzieląca Europę, w czym decydującą rolę odegrała właśnie Polska. Zapraszając polskich muzyków do otwarcia festiwalu, chcemy uwypuklić tę jej szczególną, historyczną rolę – powiedziała DW szefowa i jedna z założycielek festiwalu Gabriele Minz.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zagra – na życzenie organizatorów – symfonie Beethovena, Piątą i Szóstą oraz polski akcent – Toccatę na małą orkiestrę Artura Malawskiego, którego uczniem był zresztą inicjator Sinfonia Iuventus, Maestro Jerzy Semkow.

Young Euro Classic to święto muzyki i młodości

Prezentowanie dzieł mniej znanych w świecie, zapomnianych i odkrywanych na nowo kompozytorów jest tradycją festiwalu. Podobnie jak prapremiery, choćby napisane specjalnie na berliński festiwal „Alcance|Reach", dzieło pochodzącego z Lizbony kompozytora João Godinho w wykonaniu Jovem Orquestra Portuguesa (JOP). „Każdy występ jest dla nas deklaracją. Jeżeli wierzymy, że muzyka jest uniwersalnym językiem umożliwiającym przemiany społeczne, chcemy, żeby tak odbierali ją też słuchacze”, tłumaczy dyrygent Pedro Carneiro.

20 lat na rzecz Europy

W tym duchu utrzymany jest festiwal, jak podkreślają jego organizatorzy: „Wyrażone uniwersalnym językiem muzyki przesłanie na rzecz Europy, różnorodności i porozumienia, które akurat w trudnych czasach nadaje otuchy”.

Takim przesłaniem jest na przykład powstała z prywatnej inicjatywy w latach greckiego kryzysu gospodarczego Underground Youth Orchestra (UYO) z Aten. Słowami jej dyrektora artystycznego Costasa Eliadesa: „W tak pesymistycznej, ponurej atmosferze ci młodzi muzycy ucieleśniają nadzieję na prowadzący do zmian, nowy sposób myślenia”. UYO, wspólnie z orkiestrą kameralną berlińskiego Uniwersytetu Sztuki, wykona Greka Zorbę legendarnego kompozytora Mikisa Theodorakisa w nowej aranżacji i pod dyrekcją Christopha Eschenbacha, dyrygenta orkiestry gospodarza festiwalu – Konzerthaus na Gendarmenmarkt w Berlinie.

Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa poprowadzi w Berlinie Jakub Chrenowicz

Wyrazem kulturowej dyplomacji, wymiany i budowy mostów jest pobyt w Berlinie National Youth Orchestra of Great Britain czy nie tylko muzycznej sensacji – pierwszej profesjonalnej orkiestry Izraela złożonej w połowie z izraelskich, w połowie z palestyńskich muzyków: Galilee Chamber Orchestra.

– Young Euro Classik planuje swój program ze świadomością aktualnej sytuacji politycznej – mówi Gabriele Minz. – Celowo chcemy przeciwstawić się trendom, festiwal jest od początku wyrazem wspólnoty i pojednania – wyjaśnia.

Poza granice Europy Young Euro Classik wyszedł już dawno. Powstały jako proeuropejska inicjatywa festiwal zaprasza młode orkiestry z całego świata. Od swojej pierwszej edycji w 2000 r. gościł 170 orkiestr z 23,5 tys. muzyków z ponad 70 krajów. W tegorocznym, jubileuszowym, bo już 20. wydaniu weźmie udział 19 orkiestr z 1200 muzykami, od Chin i Republiki Tatarstanu, po Chile i Dominikanę. A zakończy festiwal prapremiera inspirowanego 30 rocznicą upadku berlińskiego muru utworu „Delicate Tension”, młodego amerykańskiego kompozytora Tysona J. Davisa, w wykonaniu także debiutującej w Berlinie National Youth Orchestra of the USA.

Próba w Konzerthaus 2012 (zdj. archiwalne)

„Tutaj gra przyszłość”

W centrum zainteresowania tegorocznego festiwalu będzie jednak jeden kompozytor – Ludwig van Beethoven. Zgodnie ze swoim mottem „Tutaj gra przyszłość” jubileuszowy Young Euro Classik świętuje w ten sposób inny jubileusz – przypadającą na przyszły rok 250. rocznicę urodzin geniusza.

Dziewięć jego symfonii i dalsze utwory zagra jedenaście młodych orkiestr z całego świata, a Piątą i Szóstą otworzy festiwal Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją także młodego, bo 33-letniego dyrygenta Jakuba Chrenowicza.

– Specyfika orkiestr takich jak Sinfonia Iuventus polega na tym, że ciągle przychodzą do nich nowi ludzie, a ci, którzy z młodych muzyków stają się dojrzałymi muzykami, idą dalej w świat. Będzie to moje drugie spotkanie z tą orkiestrą, ale trudno mi powiedzieć, że będzie to ta sama orkiestra. Zespół ciągle się odmładza, więc spodziewam się czegoś nowego, innego – stwierdził w rozmowie z DW Maestro Chrenowicz.

Sinfonia Iuventus gości w Berlinie już po raz trzeci, po raz pierwszy inauguruje muzyczne święto młodości. Dla Jakuba Chrenowicza to ogromny zaszczyt. – Jest to znany, renomowany festiwal i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do poprowadzenia orkiestry we wspaniałej sali koncertowej na Gendarmenmarkt, w mieście o wielkiej pozycji w świecie muzycznym i znakomitym repertuarem. Jestem szczęśliwy i nie mogę się już doczekać – podsumował.

Laureatka Europejskiej Nagrody Kompozytorskiej za rok 2018 Agata Zubel

Young Euro Classik trwa od 19 lipca do 6 sierpnia 2019 w Konzerthaus w Berlinie. Towarzyszy mu szereg imprez, w tym festiwal dla dzieci „Music is my first love”, spotkania uczniów z renomowanymi literatami i dyskusje na temat stanu Europy czy wreszcie koncert dla wszystkich – transmitowana w sobotę, 4 sierpnia na żywo na Gendarmenmarkt finałowa kantata IX symfonii Beethovena „Oda do radości”, z zaproszeniem do wspólnego śpiewania.

Young Euro Classik przyznaje też rokrocznie Europejską Nagrodę Kompozytorską – w ubiegłym roku otrzymała ją wrocławianka Agata Zubel za utwór „Fireworks”.

