Polscy lekarze: kobiety za długo ignorują objawy zawału serca

Kiedy kobiety u mężczyzn w swoim otoczeniu obserwują typowe objawy zawału serca: ból w lewym barku i klatce piersiowej, bardzo szybko wzywana jest pomoc lekarska. Kiedy u nich samych wystepują takie objawy, kobiety nie są tak rzutkie w działaniu. Do tego wniosku doszli polscy lekarze, którzy przeprowadzili na ten temat dwie prace badawcze i przedstawili je na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ECS) w Maladze w Hiszpanii.

Kobiety, nawet jeżeli mają jakieś dolegliwości, zazwyczaj nie myślą najpierw o sobie, tylko o tym, żeby życie rodziny dalej działało bez zarzutu.

– Wciąż słyszymy o tym, że poczucie odpowiedzialności powstrzymuje kobiety od tego, żeby szybko wezwać dla siebie pogotowie – powiedział prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Szczególnie u młodych kobiet leczenie zawału serca podejmowane jest rzadziej w zalecanym czasie niż u mężczyzn.

Zdaniem kardiologów dzieje się tak m.in. z powodu braku uświadomienia o schorzeniach wieńcowych u kobiet. Wyniki badań zostały przedstawione w tych dniach w związku z Dniem Kobiet, który obchodzony jest w tym roku pod hasłem „Balance for Better”, zwracającym uwagę na równe traktowanie płci.

Praca badawcza polskich lekarzy opiera się na danych 7582 pacjentek i pacjentów ze szczególnie ciężkimi przypadkami zawałów serca, przy których dochodziło do zablokowania głównej tętnicy dostarczającej krew do serca.

Kobiety mają jeszcze inne objawy zawału serca niż mężczyźni

Inne objawy

W przypadku zawału, przez szybkie przywrócenie obiegu krwi można uratować większe partie mięśnia sercowego i zmniejszyć ryzyko zgonu. U kobiet taka terapia podejmowana jest częstokroć dużo później niż u mężczyzn, ponieważ mija więcej czasu do wezwania karetki po pojawieniu się objawów – zaznacza prof. Gąsior.

Koordynator badań Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS) dr Marek Gierlotka zaznacza, że u kobiet występują mniej typowe objawy, co może prowadzić do opóźnienia terapii. Bóle w klatce piersiowej uznawane są za najbardziej typowe objawy zawału serca. U kobiet objawami zawału mogą jednak być także bóle pleców, barków czy bóle w jamie brzusznej. Jeżeli utrzymują się one dłużej niż 15 minut, należy natychmiast wezwać pogotowie.

Jak zaznaczają polscy lekarze, do opóźnienia rozpoczęcia terapii przyczyniał się nierzadko personel medyczny. Wytyczne ESC zalecają udrożnienie tętnicy za pomocą stentu w ciągu 90 minut od rozpoznania postawionego w karetce na podstawie elektrokardiogramu (EKG). Wyniki EKG młodych kobiet rzadziej wysyłane były do Centrum Chorób Serca, co jest zalecane dla przyśpieszenia terapii – zaznacza prof. Gąsior.



