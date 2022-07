Polka pokieruje niemiecką Federalną Fundacją Kultury

Była dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie, a obecnie szefowa instytutu Goethego w Arabii Saudyjskiej Katarzyna Wielga-Skolimowska pokieruje rządową niemiecką Federalną Fundacją Kultury (Kulturstiftung des Bundes), jedną z największych w Europie fundacji finansowanych ze środków publicznych, o rocznym budżecie w wys. 35 mln euro.

O wyborze Polki na nową dyrektorkę artystyczną tej instytucji poinformowała w komunikacie niemiecka minister stanu ds. kultury i mediów i przewodnicząca Rady Fundacji Claudia Roth. Podkreśliła ona, że Wielga-Skolimowska to menadżerka kultury posiadająca doświadczenie międzynarodowe i obeznana z pracą kuratorską. Przekonała komisję konkursową zarówno swą szeroką wiedzą na temat różnorodnych przestrzeni kulturowych i dziedzin, jak również głęboko empatycznym podejściem do twórców.

„W swojej nowej roli będzie czerpać z bogatego doświadczenia międzynarodowego. Dlatego jestem przekonana, że będzie kontynuować wielkie sukcesy swej poprzedniczki Hortensji Voelckers” – oświadczyła Roth.

Kontrowersyjne odwołanie

Wielga-Skolimowska, urodzona w 1976 roku w Warszawie, studiowała wiedze o teatrze. Oprócz kierowania Instytutem Polskim w Berlinie w latach 2013-2016 oraz Instytutem Goethego w Arabii Saudyjskiej, pracowała także dla Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza. Zajmowała sie pracą kuratorską w Polsce, we Francji, Hiszpanii, Izraelu, Ukrainie, Tanzanii, a ostatnio także w Arabii Saudyjskiej, podkreślono w komunikacie niemieckiej fundacji.

W 2016 roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego MSZ o odwołaniu Wielgi-Skolimowskiej w trybie natychmiastowym ze stanowiska dyrektorki Instytutu Polskiego w Berlinie. Niektóre media spekulowały, że powodem odwołania miała być odmowa starań na rzecz pokazu filmu „Smoleńsk“ w Berlinie. Zaprzeczył temu stanowczo ówczesny ambasador RP w Berlinie prof. Andrzej Przyłębski. Z kolei MSZ odrzuciło sugestie, pojawiające się w niemieckich mediach, jakoby przyczyną decyzji było poświęcanie przez Instytut „zbyt dużej uwagi tematyce żydowskiej”.

Na zwolnienie Wielgi-Skolimowskiej zareagowały m.in. instytucje i placówki, z którymi Instytut Polski w Berlinie współpracował. Na początku grudnia 2016 roku wystosowały one list do ambasadora polskiego w Niemczech i do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, wyrażając „swoją konsternację i irytację” decyzją MSZ i podkreślając, że Wielga-Skolimowska to „najlepszy rzecznik polskich interesów”.