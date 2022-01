Polityk SPD: Zakończyć spór wokół Nord Stream 2

„Ten projekt był długo planowany i długo nad nim pracowano. Zostały wzięte pod uwagę i rozpatrzone liczne wątpliwości” – powiedział Kuehnert agencji Reutersa w wywiadzie opublikowanym w sobotę (8.1.22). Zaznaczył, że istnieją jeszcze kwestie prawne, które stoją na drodze do ostatecznego uruchomienia gazociągu, ale dodał, że „w pewnym momencie musi nastać polityczny i prawny spokój w tej kwestii”.

Kuehnert podkreślił, że jest to również pogląd większości Niemców, „którzy w sondażach regularnie opowiadają się za uruchomieniem” gazociągu. Niedawno sondaż ARD Deutschlandtrend wykazał, że tylko zwolennicy Partii Zielonych są przeciwko oddaniu rurociągu do użytku.

Sekretarz generalny SPD podkreślił, że nie powinno się nakładać na siebie debat. W kontekście obecnych napięć w stosunkach z Rosją tłumaczył, że uruchomienie Nord Stream 2 nie oznacza, iż niemiecki rząd zajmuje tym samym stanowisko wobec polityki Rosji. „Jeśli chodzi o naruszenia praw człowieka w Rosja lub naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy – Republika Federalna Niemiec zajmuje jasne stanowisko we wszystkich tych kwestiach i je podtrzymuje” – powiedział. „Ale narzędzia dyplomatyczne, którymi dysponujemy, oferują na szczęście więcej możliwości niż po prostu zamknięcie gazociągu”.

Jednocześnie Kuehnert opowiedział się za koncepcją europejskiej polityki wschodniej. „Nigdy nie jest źle rozwijać naszą politykę spoglądając w stronę wschodniej Europy, ale nie musi ona zostać wypracowana na nowo”. Dodał, że niekiedy zapomina się o tym, że od dłuższego czasu Niemcy prowadzą z Rosją dialog na różnych płaszczyznach. Jak zaznaczył, nie istnieje spirala milczenia i stąd też nie ma konieczności jej przerwania.

„Dyskusja na temat tego, czy rząd pod przewodnictwem SPD chce więcej dialogu, mija się w dużym stopniu z rzeczywistością polityki niemieckiego rządu i jej kontynuacją” – powiedział. Kuehnert przyznał, że SPD z pewnością bardziej niż inni podkreśla, że dialog, „nawet ten aż do granic tolerancji, a czasem nawet poza nie wykraczający” jest nieodzowną podstawą polityki międzynarodowej. „Wynika to z naszego głębokiego przekonania, a także naszego doświadczenia”.

Kuehnert krytykuje Lewicę

Tłumaczył, że dla niego, jako polityka urodzonego w 1989 roku, ważne jest, aby „mówiąc o polityce wschodniej, nie mówić tylko o Niemczech i Rosji. Współczesna polityka wschodnia to taka, która – jego zdaniem – musi sobie radzić z różnorodnością perspektyw i zbiorowych doświadczeń, a także ranami i dumą.

Jedocześnie Kuehnert zaatakował Lewicę: „Niektóre z rzeczy, które można usłyszeć w ostatnich dniach od Lewicy brzmią dla mnie jak niemiecko-rosyjska terapia dla par, w której Ukraina, Polska i kraje bałtyckie mają zostać wystawione za drzwi niczym niesforne dzieci”. Jego zdaniem to równoznaczne z zapomnieniem o historii i arogancją. Tłem jego wypowiedzi jest m.in. stanowisko polityk Lewicy Sevim Dagdelen, która wzywa do zwrócenia większej uwagi na Rosję i domaga się, by NATO wykluczyło przystąpienie Gruzji i Ukrainy do sojuszu.

(RTR/gwo)