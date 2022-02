Polityk SPD: Wzmocnić NATO w Europie Wschodniej

Zdaniem posła do Bundestagu Nilsa Schmida, który jest rzecznikiem frakcji SPD ds. polityki zagranicznej, NATO powinno rozważyć długotrwałe zwiększenie swoich oddziałów w Europie Wschodniej w przypadku napaści Rosji na Ukrainę. „W takim przypadku musielibyśmy przedyskutować, czy nie zwiększyć masowo obecności wojsk NATO we wschodnich krajach członkowskich, nawet jeśli Akt Założycielski NATO-Rosja mówi inaczej" – powiedział Schmid w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”.

„Jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, spowoduje to również niepewność wśród członków NATO w Europie Wschodniej" – powiedział Schmid. „Jeśli Putin złamie wszystkie reguły gry, wtedy i my będziemy musieli przemyśleć wszystko na nowo" – kontynuował, nawiązując do Aktu Założycielskiego NATO-Rosja.

W akcie tym, podpisanym w 1997 roku, NATO zgodziło się ograniczyć swoją obecność wojskową w nowych państwach członkowskich w Europie Wschodniej.

(AFP/sier)

