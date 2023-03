Polityk SPD Schulz: polski rząd kwestionuje zasady UE

W wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” socjaldemokrata Martin Schulz zaprzeczył, jakoby Niemcy od lat traktowały kraje z Europy Środkowej i Wschodniej z wyższością i arogancją.

„Jestem zdecydowanie innego zdania. W dzisiejszych czasach szybko zapominamy. To Gerhard Schroeder razem z premierem Leszkiem Millerem zapewnili finansowanie przystąpienia Polski do UE. Przypominam sobie zjazd (SPD), na którym Schroeder powiedział – nie możemy przyjąć do UE dziewięciu krajów, a Polski nie” – powiedział Schulz.

Jak dodał, Trójkąt Weimarski był inicjatywą Niemiec i Francji. „Polska zakończyła (współpracę)” – zaznaczył polityk SPD. (W rzeczywistości Trójkąt Weimarski istnieje nadal, a przywódcy trzech krajów spotkali się ostatnio w lutym przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa- red.)

Ministrowie spraw zagranicznych: Niemiec Heiko Maas, Francji Jean-Yves Le Drian i Polski Zbigniew Rau na obchodach 30-lecia Trójkąta Weimarskiego

Polska czy Niemcy, kto jest arogancki?

Schulz skrytykował działalność polskich władz w Unii Europejskiej. „Rząd środowiska skupionego wokół (Jarosława) Kaczyńskiego kwestionuje niemal wszystkie europejskie zasady. Kto więc właściwie wobec kogo zachowuje się tutaj arogancko” – zapytał Schulz.

Niemiecki socjaldemokrata przypomniał, że premier Donald Tusk prowadził zdecydowanie proeuropejską politykę. „Podczas kampanii wyborczej aktualny polski rząd zniesławiał go jako wnuka Wehrmachtu” – podkreślił Schulz.

Polityk SPD sceptycznie ocenił możliwość przyspieszonego przyjęcia Ukrainy do UE. „Nie możemy tak po prostu rozmiękczyć standardów członkostwa” – zaznaczył. Hasło szybkiego przyjęcia Ukrainy jest „emocjonalnie zrozumiałe”, ale politycznie trudne do zrealizowania.

Schulz wyjaśnił, że byłby „natychmiast” za rozszerzeniem Unii, gdyby proces ten połączony był ze zniesieniem zasady jednomyślności. „Tak jednak nie jest. Dlaczego? Ponieważ takie kraje jak Polska czy Węgry nie chcą poruszyć się nawet o milimetr” – powiedział Schulz w wywiadzie dla „Spiegla”.

Schulz był szefem SPD i kandydatem tej partii na kanclerza Niemiec w wyborach w 2017 roku, przegrał jednak rywalizację z Angelą Merkel (CDU). W tworzonym po wyborach koalicyjnym rządzie CDU/CSU i SPD miał ambicje objęcia teki ministra spraw zagranicznych, jednak poniósł porażkę. Od 2020 roku kieruje związaną z SPD Fundacją Friedricha Eberta.

Zełenski: “Ukraina będzie członkiem UE”

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>