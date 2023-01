Polityk SPD o Leopardach dla Ukrainy: „Tylko w porozumieniu z partnerami z NATO”

Polityk współrządzącej w Niemczech SPD i ekspert ds. polityki zagranicznej Michael Mueller powtórzył, że niemiecki rząd odmawia Ukrainie dostaw czołgów Leopard. „Z pewnością będziemy trzymać się naszej linii w polityce zagranicznej, że nie będzie nieprzemyślanych jednostronnych działań” – powiedział Mueller w poniedziałek (2.1.23) w porannym magazynie telewizji ARD. Taka broń mogłaby być dostarczona tylko „w porozumieniu z naszymi partnerami z NATO” – wyjaśnił socjaldemokrata.

Kraje, takie jak USA i Francja, „które mają systemy porównywalne do czołgu Leopard, też nie dostarczają ich” – podkreślił Mueller. Niemcy chcą „w każdym razie uniknąć, by NATO stało się bezpośrednią stroną w wojnie”. Jest to „w interesie nas wszystkich” – ocenił Mueller. „Byłaby to eskalacja, której nikt z nas nie chce sobie wyobrazić, gdyby NATO stało się bezpośrednią stroną w wojnie z Rosją” – podkreślił polityk SPD, który jest członkiem komisji spraw zagranicznych Bundestagu.

Nowoczesny sprzęt z Niemiec

W przeszłości Ukraina wielokrotnie prosiła o wsparcie przeciwko Rosji, takie jak ustanowienie strefy zakazu lotów czy dostarczenie odrzutowców, czego partnerzy NATO nie byli w stanie spełnić – przypomniał Michael Mueller. Niemcy będą jednak wspierać Ukrainę „najnowocześniejszą bronią” i „tak długo, jak będzie to konieczne” – podkreślił socjaldemokrata.

Michael Mueller z SPD, były burmistrz Berlina

Stało się jasne, „jak skutecznie Ukraina może utrzymać się w tej walce, nawet bez dostaw Leopardów” – mówił dalej Mueller. Polityk SPD bronił polityki socjaldemokratycznego kanclerza Olafa Scholza wobec Ukrainy, nadmieniając, że „Niemcy przodują z najnowocześniejszymi systemami” i szerokim zakresem pomocy, w tym humanitarnej, jaką jest przyjęcie już miliona ukraińskich uchodźców.

Spory w koalicji rządowej

Ważnym elementem jest także „wielokrotne proponowanie rozmów” w sprawie porozumienia pokojowego lub przynajmniej zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. „Szkoda, że Zieloni i FDP tego nie rozumieją” – stwierdził Mueller, odnosząc się do współrządzących w Berlinie partii.

Pod adresem szefowej niemieckiej dyplomacji, Annaleny Baerbock z partii Zielonych socjaldemokrata powiedział, że „byłoby dobrze, gdyby również ministerstwo spraw zagranicznych zrozumiało, że potrzebne są kontakty i kanały do rozmów poza (głową rosyjskiego państwa Władimirem) Putinem”.

Mimo usilnych próśb Kijowa, rząd niemiecki do tej pory odmawia przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów Leopard i bojowych wozów piechoty Marder. Decyzję tę krytykuje m.in. szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann z FDP.

(AFP/dom)

