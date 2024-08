Polityk SPD: Ameryka ponosi winę za wojnę w Ukrainie

Były minister oświaty Klaus von Dohnanyi należał w latach 70. i 80. do elity SPD. Był ministrem oświaty i nauki w rządzie kanclerza Willy'ego Brandta w latach 1972-1974 i burmistrzem Hamburga w latach 1981-1988. Jego ojciec uczestniczył w kilku nieudanych zamachach na Hitlera i został stracony przed końcem wojny.

W najnowszym wydaniu tygodnika „Die Zeit” 96-letni socjaldemokrata krytykuje niedawny zwrot w niemieckiej polityce wobec Rosji jako „z gruntu błędny”.

Bezpieczeństwo jest możliwe tylko z Rosją – twierdzi w rozmowie z tygodnikiem polityk SPD. „Musimy znać i uwzględniać interesy bezpieczeństwa Rosji” – zaznaczył. Jego zdaniem USA naruszyły tę zasadę dozbrajając na wielką skalę Ukrainę i prowokując tym samym Putina. Za prowokację ze strony Zachodu uważa też obietnicę przyjęcia Ukrainy do NATO.

Dohnanyi: Pokój ważniejszy od wolności

Von Dohnanyi uważa, że stabilizację w Europie można osiągać kosztem niewoli innych narodów. „Jeżeli w ten sposób można by zapobiec wojnie światowej, to oczywiście można tak postąpić” – powiedział niemiecki socjaldemokrata. Jak zaznaczył, nikt w Niemczech nie aprobuje systemu politycznego panującego w Rosji. „Ale jeśli pragnie się pokoju dla Niemiec i bezpieczeństwa dla naszych dzieci i wnuków, to nie ma znaczenia, w jaki sposób Rosja jest rządzona. Chodzi o to, jak ja, jako niemiecki polityk mogę zapobiec sytuacji, w której znów będą zrzucane na nas bomby. To jest decydujące” – tłumaczy polityk SPD w rozmowie z „Die Zeit”.

Von Dohnanyi przypomniał słynny cytat Egona Bahra – architekta polityki wschodniej rządu Brandta z grudnia 1981 r. Polskie władze wprowadziły wówczas stan wojenny, aby brutalnymi metodami rozbić protesty robotnicze. Bahr powiedział wówczas, że pokój jest ważniejszy niż Polska.

Co naprawdę myślą Niemcy o wojnie?

Von Dohnanyi twierdzi, że jego poglądy na Rosję i wojnę w Ukrainie są wśród towarzyszy partyjnych, ale także w środowiskach miejskich bardziej rozpowszechnione, niż się to na ogół przyjmuje. W rozmowie z „Die Zeit” powiedział, że dostał niedawno list od „jednego z najważniejszych intelektualistów niemieckich” z podziękowaniami za to, że tak zdecydowanie zabiega o negocjacje z Rosją. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg to jego zdaniem „polityczny i wojskowy pyszałek”.

„Jeżeli w moim sumieniu, po dokładnym zbadaniu argumentów przeciwnych dochodzę do wniosku, że mam rację, to krytyka niewiele mnie obchodzi” – zakończył wywiad von Dohnanyi.

Ukraina. Wstrząsająca opowieść ukraińskiego żołnierza To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. kierująca koalicyjnym rządem SPD zmieniła swoją politykę wobec Kremla, a kanclerz Olaf Scholz ogłosił „epokowy zwrot” (Zeitenwende) w podejściu do Rosji. Niemcy, po początkowych trudnościach, należą do czołówki państw wspierających Ukrainę finansowo i dostawami broni. Badania pokazują silne popracie Niemców dla pomocy Ukrainie: wg kwietniowego sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji ZDF, społeczeństwo niemieckie coraz częściej opowiada się za większym wsparciem wojskowym dla Ukrainy.

Von Dohnanyi zbulwersował ostatnio opinię publiczną zapowiadając, że pomimo 67-letniej przynależności do SPD, w najbliższych wyborach zagłosuje na powstałą niedawno lewicowo-populistyczną partię Sahry Wagenknecht (BSW), która domaga się szybkiego podjęcia rozmów pokojowych z Moskwą.