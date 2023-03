Polityk FDP: Niemcy nie powinny przeszkadzać Polsce

„Polski prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jego kraj może oddać (Ukrainie) całą flotę MIG-29. W tym przypadku byłyby to też maszyny pochodzące z zasobów NVA (Narodowej Armii Ludowej - armii NRD). Jeśli Polska rzeczywiście zdecyduje się na taki krok, to niemiecki rząd powinien zapalić zielone światło. Polska musi mieć prawo do samodzielnej decyzji, co zrobi ze swoimi myśliwcami. Niemcy nie powinny w tym przeszkadzać” – powiedział Marcus Faber w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”.

Polityk FDP wyjaśnił, że Polska posiada około 30 gotowych do użycia MIG-29. Pięć do sześciu maszyn pochodzi z NRD.

Zwiększyć pomoc, szkolić pilotów

Faber poparł inicjatywę Wielkiej Brytanii, które zapowiedziała, że w przypadku przekazania przez kraje środkowoeuropejskie samolotów Ukrainie wypełni powstałą lukę w uzbrojeniu samolotami zachodniej produkcji. Jego zdaniem celowe byłoby powstanie w ramach NATO koalicji kilku państw. Oprócz Słowacji wymienił Finlandię.

Polityk FDP opowiedział się też za szkoleniem ukraińskich pilotów w Niemczech. Jego zdaniem Ukraińcy mogliby ćwiczyć na symulatorach lotów. Podobne szkolenia zaoferowało ostatnio Norwegia.

Zdaniem Fabera Niemcy powinny przekazać też Ukrainie opancerzone wozy transportowe Fuchs, o które prosi strona ukraińska. „Jeżeli poważnie traktujemy hasło, że Ukraina nie może przegrać tej wojny, musimy rozszerzyć pomoc. Bundeswehra ma 800 wozów typu Fuchs, z których 600 jest sprawnych. Powinniśmy cześć przekazać Ukrainie” – powiedział.

Marcus Faber należy do władz FDP, reprezentuje swoją partię w komisji obrony w Bundestagu. FDP tworzy od końca 2021 wraz z SPD i Zielonymi rząd Olafa Scholza.

