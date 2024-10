Polityk CDU: obawy przed wojną atomową nieuzasadnione

„Takie kraje jak Dania, Polska, Czechy czy państwa bałtyckie wspierają bardzo mocno Ukrainę, natomiast w rządach krajów zachodnioeuropejskich nie każdy rozumie, że ta wojna zagraża także naszemu bezpieczeństwu. Ostatnie dziesięciolecia rozleniwiły nas. Brakuje nam odwagi, aby nie tylko mówić o epokowym zwrocie (Zeitenwende), ale także wprowadzać ten projekt w życie” - powiedział Roettgen w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”.

Roettgen specjalizuje się w polityce zagranicznej. W latach 2014-2021 kierował komisją spraw zagranicznych Bundestagu. Obecnie jako poseł opozycyjnej CDU nadal pracuje w tej komisji.

Scholz posługuje się „retoryką strachu”

Spadające poparcie w niemieckim społeczeństwie dla wspierania Ukrainy jest zdaniem polityka CDU skutkiem „retoryki strachu” kanclerza Olafa Scholza. „Scholz stale odrzuca propozycje wsparcia Ukrainy uznając je za zbyt niebezpieczne, tak jakby to samoobrona Ukrainy, a nie atak Rosji była eskalacją” – powiedział Roettgen. Jego zdaniem kanclerz odwraca role sprawcy i ofiary.

Roettgen powiedział, że obawy przed wojną atomową, przed którą ostrzega Scholz, są nieuzasadnione. Nieodpowiedzialne jest jego zdaniem „przejmowanie rosyjskiej retoryki zastraszania” i wzmacnianie jej dodatkowo autorytetem szefa rządu. „Kanclerz nie może działać pod wpływem strachu. Nie może (strachu) podnosić do rangi motywu swojej politycznej działalności. Konieczna jest trzeźwa analiza sytuacji” – wyjaśnił.

Jak zaznaczył, zarówno dla Chin, jak i dla USA użycie broni atomowej jest wyraźną czerwoną linią. Jej przekroczenie wiązałoby się z kosztami, które byłyby nie do zaakceptowania dla prezydenta Rosji.

Putin musi uznać, że prowadząc wojnę nic nie zyska

Roettgen uważa, że podbicie Ukrainy nie jest ostatecznym celem Rosji. W polu zainteresowania Putina są także Mołdawia, ale i kraje NATO Łotwa i Litwa. Przerwanie wsparcia dla Ukrainy byłoby w przyszłości „bardzo, bardzo drogie” – ostrzegł.

„Nie będzie rozwiązania militarnego. Rozwiązanie będzie miało charakter polityczny. Ale jego warunkiem jest sytuacja militarna. Nie polega ona na odbiciu wszystkich ukraińskich terytoriów, lecz na uzyskaniu przez Ukrainę militarnej przewagi do czasu, aż Putin zrozumie, że za pomocą wojny niczego nie zyska. Do tego potrzebna jest nasza stała i skuteczna pomoc dla Ukrainy” – powiedział Roettgen dodając, że „Zachód robi za mało, by osiągnąć ten cel”.

