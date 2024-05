Polityk CDU: niech Zachód broni nieba nad Ukrainą

W obliczu rosyjskiej ofensywy w Ukrainie kraje zachodnie mogłyby przejąć odpowiedzialność za obronę powietrzną nad zachodnią częścią tego kraju – zaproponował polityk opozycyjnej niemieckiej chadecji CDU i partyjny ekspert od spraw obronności Roderich Kiesewetter.

„Koalicja chętnych mogłaby rozszerzyć własną obronę powietrzną w korytarzu o długości od 70 do 100 kilometrów na zachodnie terytorium Ukrainy” – powiedział polityk w rozmowie z gazetą Neuer Osnabruecker Zeitung”. „Odciążyłoby to ukraińskie siły zbrojne w tym miejscu. Mogłyby one skoncentrować się na obronie powietrznej dalej na wschód kraju” – dodał.

„Nie powinniśmy niczego wykluczać”

Kiesewetter zauważył też, że niektóre kraje, jak na przykład Litwa, rozważają wysłanie do Ukrainy szpitali polowych, saperów do usuwania min czy oddziałów logistycznych i serwisowych. „Nie powinnismy niczego wykluczać i w ramach koalicji chętnych przeanalizować, kto jest w stanie to zrobić (…). Z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to całkowicie dopuszczalne oraz sensowne z perspektywy polityki bezpieczeństwa” – dodał polityk niemieckiej chadecji.

Polityk CDU Roderich Kiesewetter Zdjęcie: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Kijów od dawna apeluje do Zachodu o większe wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. W sobotę (25.05.2024) prezydent Wołodymyr Zełenski ponowił ten apel po rosyjskim ataku rakietowym na supermarket budowlany w Charkowie, w którym zginęło 14 osób, a 25 zostało rannych. – Gdyby Ukraina miała dość systemów obrony powietrznej i nowoczesne myśliwce, to takie rosyjskie ataki nie byłyby możliwe – powiedział Zełenski.

Rosja nasila ataki

Jak poinformowały źródła ukraińskie, w nocy z soboty na niedzielę zestrzelono dwanaście pocisków rakietowych i 31 dronów wystrzelonych przez Rosję i wymierzonych w cele w południowej i środkowej Ukrainie oraz na zachodzie i północy tego kraju. Wśród zniszczonych rakiet były z dwa pociski hipersoniczne Kindżał. Eksplozje odnotowano w obwodzie chmielnickim, gdzie znajduje się ważna ukraińska baza lotnicza Starokonstantynów. Według administracji regionalnej w obwodzie winnickim trafiony został budynek mieszkalny. Rosjanie zaatakowali również obwód lwowski, poinformował na Telegramie burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj. Eksplozja była również słyszalna w pobliżu stolicy Kijowa, podały media.

(DPA, AFP/ widz)

