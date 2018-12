Polityczne przesłanie z Watykanu: Nasze różnice są bogactwem

Pierwszym tematem orędzia na święta Bożego Narodzenia, wygłoszonego z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, było braterstwo. – Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są życzeniami braterstwa. Braterstwa między ludźmi każdego narodu i kultury. Braterstwa między ludźmi różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku i słuchania drugiego. Braterstwa między ludźmi różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze Boga wszystkim, którzy Go szukają – podkreślił papież.

– Nasze różnice nie są stratą ani zagrożeniem, ale bogactwem – powiedział w świątecznym orędziu.

Liczy się miłość, a nie majątek – upominał wiernych papież Franciszek

Nawiązując do narodzin Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, niosącego chrześcijanom pokój, Ojciec Święty domagał się jeszcze intensywniejszych zabiegów na rzecz rozwiązania konfliktów szczególnie na Bliskim Wschodzie. Izraelczycy i Palestyńczycy powinni znów podjąć dialog, by zakończyć konflikt trwający już od 70 lat, który „rozdziera kraj” – upominał papież Franciszek.

Jako zwierzchnik Kościoła katolickiego zaapelował do międzynarodowej społeczności o większe zaangażowanie na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu syryjskiego. –Trzeba zakończyć podziały i realizację partykularnych interesów, aby syryjscy uchodźcy znów mogli powrócić do ojczyzny i mogli tam żyć w pokoju.

Tysiące ludzi z całego świata przybyło do Rzymu, by wysłuchać orędzia papieża

Pamięć o ofiarach wypędzeń

Nawiązując do regionów targanych konfliktami w Afryce, papież Franciszek przypomniał o milionach ludzi, którzy stamtąd uciekli lub zostali wypędzeni. Zaznaczył, że potrzebna jest im pomoc humanitarna i wsparcie w politycznych i społecznych procesach pojednania.

Papież Franciszek zachęcał także Północną i Południową Koreę, by dalej zabiegały o pojednanie i zbliżenie. Muszą one dojść do zgodnych rozwiązań, które zapewnią wszystkim postęp i pomyślność. Papież zaapelował także o przezwyciężenie politycznych konfliktów na Ukrainie, w Wenezueli i El Salvadorze.

Po orędziu papież odmówił ze zgromadzonymi na placu św. Piotra modlitwę "Anioł Pański" i udzielił apostolskiego błogosławieństwa "Urbi et Orbi". Na zakończenie złożył życzenia "dobrego i świętego Bożego Narodzenia".

kna/ma