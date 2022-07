Polityczna zupa. Do kogo należy barszcz?

Zagrożone przez wojnę: obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w Ukrainie

Region karpacki: drewniane cerkwie

To światowe dziedzictwo słada się z 16 cerkwi. Znajdują się one w paśmie górskim Karpat, rozciągającym się w Ukrainie i Polsce. Drewniane kościoły zostały wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku przez wspólnoty prawosławne i greckokatolickie. Stanowią one przykład tradycji budownictwa drewnianego krajów słowiańskich. Słynna jest również ich dekoracja wnętrz.