Policja z Niemiec i Polski wspólnie przeciwko przestępcom

Okazją do oceny dotychczasowej współpracy oraz do rozmów o dalszym rozwoju kooperacji była wizyta w stolicy Brandenburgii – Poczdamie delegacji Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) z komendantem tej jednostki, nadinspektorem Kamilem Brachą na czele. Funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili rozmowy w landowym urzędzie kryminalnym (LKA) w Eberswalde – poinformował we wtorek rzecznik brandenburskiej policji.

Policja w Niemczech podlega władzom krajów związkowych – landów. Jedynie policja federalna (Bundespolizei), która ochrania dworce kolejowe, porty lotnicze i inne strategiczne obiekty, a także walczy z międzynarodowym terroryzmem, znajduje się w gestii niemieckich władz centralnych w Berlinie.

Wzorowa współpraca, ale może być jeszcze lepiej

„Owocna współpraca z policją polską osiągnęła poziom nieznany dotychczas w historii naszych służb” – oświadczył szef policji w Brandenburgii Hans-Juergen Moerke. Jak dodał, ze swoim polskim partnerem nadinspektorem Brachą uzgodnił „zintensyfikowanie działań w walce przeciwko przestępczym bandom”. „Tylko wtedy, gdy będziemy działać razem, uda się nam sprawnie prowadzić śledztwa, identyfikować sprawców i aresztować przestępców” – podkreślił Moerke.

Niemieccy policjanci kontrolują granicę z Polską w okolicy Żytawy

Sukcesy w walce z włamywaczami do bankomatów

Służby policyjne obu krajów chcą wspólnie walczyć z grupami przestępczymi wysadzającymi bankomaty, z handlarzami narkotyków, kradzieżami samochodów oraz innymi przestępstwami przeciwko mieniu, w tym pladze okradania parkujących ciężarówek. Polsko-niemiecka współpraca policyjna trwa od lat. W lutym służby obu krajów rozbiły wspólnie gang okradający bankomaty w Brandenburgii. Na terenie Polski zatrzymano osiem osób należących do dwóch grup przestępczych odpowiedzialnych za wysadzenie w powietrze co najmniej 11 bankomatów.

Współpraca transgraniczna służb polskich i niemieckich opiera się na umowie polsko-niemieckiej z 15 maja 2014 roku. W ocenie strony niemieckiej jest to jedna z najnowocześniejszych umów policyjnych w Europie. Umowa dopuszcza między innymi podejmowanie w określonych przypadkach działań przez funkcjonariuszy jednego kraju na terytorium drugiego państwa. W Świecku działa polsko­niemieckie centrum współpracy służb granicznych, policyjnych i celnych umożliwiające koordynację działań i szybką wymianę informacji.