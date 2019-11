Policja: dwie ofiary zamachu w centrum Londynu

Do zajścia doszło tuż przed 14:00 czasu lokalnego, kiedy policjanci zostali wezwani do doniesień o ataku z użyciem noża w historycznym Fishmongers' Hall na północnej stronie mostu. Pierwszy patrol dotarł na miejsce w ciągu pięciu minut, kiedy napastnik był już przytrzymywany przez osoby postronne.



Interweniujący funkcjonariusze wyposażeni w paralizator i broń palną dwukrotnie postrzelili napastnika na miejscu zdarzenia, doprowadzając do jego śmierci na miejscu. Na jego ciele znaleziono także atrapę ładunku wybuchowego.



Policja potwierdza: dwie ofiary, troje rannych



W piątek wieczorem szefowa londyńskiej policji Cressida Dick potwierdziła, że w wyniku obrażeń odniesionych w ataku zginęły dwie osoby, a trzy kolejne są ranne, w tym jedna w stanie krytycznym, i pozostają w londyńskich szpitalach.



- Pusta ideologia terroru nie oferuje niczego poza nienawiścią i wzywam wszystkich do jej odrzucenia. Nasze miasto jest wspaniałe właśnie dlatego, że cenimy różnice między nami i musimy wyjść z tej tragedii jeszcze silniejsi, dbając o to, że ci, którzy chcą nas podzielić nigdy nie odniosą sukcesu - wzywała.

Śledztwo wyjaśnia motywy napastnika



Piątkowy incydent zostało oficjalnie uznany za atak terrorystyczny, choć policjanci wciąż nie znają dokładnej motywacji sprawcy. Dziennik "The Times" poinformował nieoficjalnie, że sprawca był znany policji i był w przeszłości skazany za przestępstwa terrorystyczne. Według informacji reporterów, mężczyzna wyszedł z więzienia przed rokiem, ale nadal objęty był dozorem policyjnym w formie opaski elektronicznej na nodze. Tuż przed atakiem, napastnik brał udział w konferencji poświęconej rehabilitacji więźniów zorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge.



Z kolei tabloid "Daily Mail" podał, że w grupie mężczyzn, która rzuciła się do powstrzymania zamachowca był inny uczestnik konferencji, który był skazanym mordercą na jednodniowej przepustce z więzienia. Terrorysta został zaatakowany m.in. gaśnicą i... kłem narwala jednozębnego, który został wyniesiony z pobliskiego budynku.



Jednym z głównych elementów prowadzonego śledztwa jest próba ustalenia tego, czy sprawca działał samotnie czy miał współpracowników oraz określenie dalszego poziomu zagrożenia. Na początku listopada br. obniżono go z poziomu "poważnego" do "znacznego", trzeciego w pięciostopniowej skali, ale w obliczu piątkowych wydarzeń może być konieczne jego ponowna zmiana.



Dodatkowe patrole na ulicach; zawieszona kampania wyborcza



W ramach środków ostrożności policja metropolitalna zdecydowała o podniesieniu poziomu zabezpieczenia miejsc publicznych, a na ulicach Londynu pojawi się większa liczba patroli, w tym uzbrojonych w broń palną.



Szef rządu Boris Johnson przerwał w piątek prowadzoną kampanię wyborczą przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi i pilnie wrócił na Downing Street, gdzie wieczorem przewodził posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA. Służby prasowe szefa rządu informowały, że Johnson rozmawiał także z liderem opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'm Corbynem, przekazując mu najnowsze informacje dotyczące trwającego śledztwa.



Rządząca Partia Konserwatywna oraz pro-europejscy Liberalni Demokraci zdecydowali również o odwołaniu sobotnich wydarzeń wyborczych.



Drugi zamach na London Bridge



To drugi zamach terrorystyczny na London Bridge w ostatnich latach. W czerwcu 2017 roku siedem osób zginęło, a 41 zostało rannych w trakcie bardzo podobnego ataku po południowej stronie mostu. Trzej sprawcy, motywowani islamskim radykalizmem, zostali wówczas zastrzeleni na miejscu przez policję.