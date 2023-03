Niemiecka policja alarmuje. Duży wzrost liczby przestępstw

Niemieckie służby mundurowe zarejestrowały w ubiegłym roku znacznie więcej przestępstw niż w latach poprzednich. Tym samym odwrócony został pozytywny trend. Po tym jak w każdym z poprzednich pięciu lat liczba przestępstw była niższa, w 2022 roku wzrosła o 11,5 procent do około 5,63 miliona przypadków w całym kraju.

W tym samym czasie wykrywalność spadła o 1,4 punktów procentowych do 57,3 procent. Jak zaznaczył przewodniczący związku zawodowego policji Jochen Kopelke, dane z 2022 roku pokazały, że niemieckim służbom znacznie przybyło pracy. W związku z brakami kadrowymi, niedoborem sprzętu i wciąż zbyt powolnym rozwojem sieci cyfrowych, należy pilnie podjąć działania, powiedział.

Wzrost przestępstw z użyciem przemocy

W 2022 roku odnotowany został szczególnie silny wzrost przypadków kradzieży kieszonkowych, kradzieży w sklepach, włamań do mieszkań, przestępstw gospodarczych i rozbojów.

Z kolei wzrost liczby przestępstw związanych z prawem pobytu, prawem azylowym i unijną ustawą o swobodzie przemieszczania się, prawdopodobnie jest związany ze sporym wzrostem liczby nieuprawnionych wjazdów do Niemiec. Tutaj, podobnie jak w przypadku kradzieży mienia, istotną rolę odgrywa także zniesienie przez władze środków mających na celu ograniczenie pandemii koronawirusa. Środki te utrudniały bowiem nielegalne przekraczanie granic. Ponadto w latach 2020 - 2021 mieszkańcy Niemiec spędzali więcej niż zwykle czasu w domach. Tym samym było znacznie mniej okazji dla kieszonkowców i włamywaczy.

Co do wykroczeń z użyciem przemocy, policja odnotowała wzrost nie tylko w porównaniu z rokiem poprzednim, lecz także z rokiem 2019 sprzed pandemii. Odnotowane w 2022 roku 197 tysięcy przypadków to niemal 20 procent więcej niż rok wcześniej i prawie dziesięć procent więcej niż w 2019 roku. Uderzające jest to, że bardzo wysoki, wynoszący około 41 procent, jest odsetek osób nieletnich podejrzanych o „rozpowszechnianie materiałów pornograficznych”. Zdaniem Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej pewną rolę wśród dzieci i młodzieży odgrywa trend dzielenia się nieodpowiednimi zdjęciami w ramach czatów grupowych, na WhatsAppie, Instagramie, Snapchacie czy innych kanałach komunikacyjnych, bez świadomości, że działanie takie jest przestępstwem.

