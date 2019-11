Polacy w top trzy wśród migrantów w Niemczech

Według statystyk niemieckiego rządu, każdego roku ponad 250 tys. Niemców emigruje z RFN. Kierunki migracji śledzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jak wynika z raportu „International Migration Outlook 2019”, Niemcy najchętniej wyjeżdżają do Szwajcarii. W 2017 roku aż 17 proc. wszystkich niemieckich emigrantów wybrało właśnie ten kraj. Jest blisko, a zarobki są tu nawet o 50 proc. wyższe niż w Niemczech – wynika z danych OECD. Niższe są do tego podatki. I choć Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, emigrowanie do tego kraju jest stosunkowo proste. Obecnie mieszka tu ponad 450 tys. niemieckich obywateli.

Drugim najchętniej wybieranym kierunkiem jest Austria (13,5 proc.). Zaletą jest bliskość, możliwość swobodnego przepływu w ramach UE oraz podobny język. W Austrii mieszka aktualnie ponad 200 tys. Niemców, najwięcej przeprowadza się do Wiednia.

Trzecim, najczęstszym kierunkiem niemieckiej emigracji jest Wielka Brytania (10 proc.). Wielu Niemców wybiera przede wszytkim Londyn, pracując głównie w środowisku akademickim lub służbie zdrowia.

Sporo Niemców wyjeżdża nadal do Holandii. Trend ten był najpopularniejszy w latach 90., kiedy podróżowano tam głównie w celach zarobkowych. Choć dziś Niemcy pod wzlędem gospodarczym wyprzedziły Holandię, praktyka ta wciąż się utrzymuje. Znaczącą część emigrantów stanowią także studenci.

Kto przybywa do Niemiec? Polacy w top trzy

O wiele popularniejsza jest jednak migracja do Niemiec, zwłaszcza z krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Jak wynika z raportu „International Migration Outlook 2019”, obecnie w Niemczech mieszka ponad 13 mln osób urodzonych poza granicami RFN, co stanowi 16 proc. niemieckiej populacji.

Ogólem w Niemczech przebywa najwięcej Polaków (13 proc. migrantów), Turków (10 proc.) i Rosjan (8 proc.).

Z danych zgromadzonych przez OECD wynika, że w roku 2017 do Niemiec najliczniej przybywali migranci z Rumunii. Na drugim miejscu plasują się Polacy, a na trzecim Bułgarzy. Kolejne kraje to: Syria, Chorwacja, Włochy, Niemcy oraz Turcja.

oecd /kam