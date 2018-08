Polacy chcą służyć w niemieckiej policji

TAZ: spór o obcokrajowców w berlińskiej policji

Berlińska policja chce szukać kandydatów do służby w innych krajach UE. Zdaniem CDU byłaby to rekrutacja „najemników”. Czy jest o co się spierać? Wśród funkcjonariuszy są już przecież Polacy i inni obcokrajowcy. (08.08.2018)