„Pokój rodzi się w nas“ – świąteczny apel Kościoła

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pełnomocnik Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech ds. pokoju Renke Brahms wezwał wszystkich do osobistego zangażowania na jego rzecz. – W innym przypadku występuje niebezpieczeństwo, że utracimy pokój, który w niektórych regionach świata, na niektórych ulicach czy na licznych stronach internetowych już nie istnieje – ostrzegł w swoim przesłaniu bożonarodzeniowym.

Pastor Renke Brahms

Jak podkreśla, do spotkania z dzieciątkiem Jezus dochodzi bez przemocy, w łagodny, inicjujący pokój sposób.

– Jeżeli nie podniesiemy głów, nie zabierzemy głosu i nie zaczniemy się angażować i ingerować, przyczyniamy się do tego, że pokój w dalszym ciągu będzie zagrożony – upominał pastor Brahms, będący duchownym bremeńskiego Kościoła ewangelickiego. Z tego względu ważne jest, aby wychodzić na ulicę w obronie pokoju, w naszym społeczeństwie i na całym świecie, by rozmawiać przy stole, w kręgu rodziny i przyjaciół, o tym, co my sami możemy zrobić dla pokoju.

„Szukaj pokoju i idź za nim”

– Moim zdaniem tak rodzi się pokój: w małych ramach, we mnie, w nas. Podkreślił przy tym, jak ważne jest to zaangażowanie, wskazując na biblijne motto przyszłego roku: „Szukaj pokoju i idź za nim”.

Pokój, w jego przekonaniu, także w niemieckim społeczeństwie, nie jest czymś oczywistym. – Tam, gdzie ludzi się wyklucza ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, polityczną, religijną czy seksualną orientację, tam gdzie narusza się godność ludzką, tam nie można mówić o pokoju w pełnym tego słowa znaczeniu – zastrzegł.

Historyczna kartka świąteczna, akwarela Paula Heya (1867–1952)

Podkreślił przy tym, że jest cały szereg pozytywnych przykładów owocnego angażowania się ludzi. – Konkretnymi krokami wybrukowana jest droga do pokoju – powiedział, zaznaczając, że zaangażowanie może mieć różne formy: od fundacji na rzecz rozwoju strefy subsaharyjskiej, która wspiera zrównoważony rozwój w Mali, aż po wioski pojednania w Ruandzie, gdzie sprawcy i ofiary ludobójstwa zdecydowali pojednać się i razem żyć. Przypomniał, że w kwietniu i lipcu 1994 ekstremiści Hutu w Ruandzie zamordowali prawie 800 tys. ludzi przede wszystkim należących do mniejszości Tutsi, ale także umiarkowanych Hutu.

epd/ma