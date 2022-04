Pogranicze: Prom „Bez granic“ znów kursuje

„Bez granic" to nazwa jedynego promu kursującego na Odrze między Polską a Niemcami. Jednostka od 2007 roku łączyła w sezonie letnim miejscowości Gozdowice i Guestebieser Loose, stając się jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Funkcjonowanie promu na dwa lata przerwała pandemia, a także problemy finansowe. Teraz atrakcja powróciła – donosi piątkowe (22.04.2022) wydanie ukazującej się w Brandenburgii gazety „Maerkische Oderzeitung".

Turyści i mieszkańcy pogranicza mogą korzystać z promu codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godzinach 8-18, a w czerwcu i lipcu do godziny 20. Jednostka odpływa co godzinę i przystosowana jest do przewozu pieszych, rowerów, a także motocykli i samochodów. „Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu i licznym namowom (przygranicznych) gmin udało się w 2007 roku uruchomić połączenie promowe między Guestebieser Loose a Gozdowicami, tak jak to miało miejsce w Przełomie Odry (niem. Oderbruch) przed 1945 rokiem. Dziś prom 'Bez Granic' jest jedynym promem tego rodzaju i nie tylko promuje turystykę przygraniczną w regionie, ale jest też symbolicznym odcinkiem współistnienia bez granic" – czytamy w „MOZ".

Gazeta podaje, że przed przymusowym postojem spowodowanym pandemią prom wykorzystywany był zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. Położone na przeciwległych brzegach gminy organizowały wspólne festyny, a szkoły wymiany uczniowskie.

Kursowanie promu uzależnione jest od dobrej pogody. Bilet na przejazd na drugi brzeg kosztuje dla pieszych i rowerzystów 75 centów, a dla kierowców samochodów osobowych 2,5 euro. Jednostka będzie kursowała do końca października.