Pogranicze. Otwarcie mostu nad Odrą w cieniu katastrofy

Na dawnym moście kolejowym nad Odrą, będącym teraz częścią międzynarodowej trasy rowerowej, stoi już ławeczka z rzeźbąprof. Władysława Bartoszewskiego. Trwa również montaż polskich i niemieckich tablic poświęconych politykowi. Ich pojawienie się nie jest przypadkowe. Od dawna planowano, że Most Europejski Siekierki-Neuruednitz otrzyma imię Władysława Bartoszewskiego.

Tak się, przynajmniej na razie, jednak nie stanie. Jak mówią organizatorzy uroczystości, most należy do PKP i nie ma jeszcze oficjalnej zgody na to, żeby nazwać go imieniem Bartoszewskiego.

- Będzie to więc Most Europejski dedykowany Władysławowi Bartoszewskiemu – mówi DW Anita Baranowska-Koch, przewodnicząca Inicjatywy Bartoszewskiego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie. – Chcemy zwrócić uwagę szczególnie młodych ludzi na jego postać jako budowniczego mostów między narodami.

Otwarcie na raty

Oficjalne otwarcie mostu nastąpi w sobotę, ale trasa dostępna jest już od czerwca br. Wtedy też odbyła się niewielka uroczystość z udziałem lokalnych władz. W lecie ten ponad 800-metrowy most, będący najdłuższą przeprawą nad Odrą łączącą Polskę i Niemcy, stał się sporą atrakcją turystyczną i ożywił pobliskie miejscowości.

Tak było do czasu katastrofy ekologicznej na Odrze. Wraz z pojawieniem się masowego śnięcia ryb turyści zniknęli. Zostali mieszkańcy, zaangażowani w usuwanie skutków katastrofy, ale i z lękami dotyczącymi własnej egzystencji. Przy okazji oficjalnego otwarcia mostu chcą się spotkać się i zademonstrować solidarność z Odrą.

Do czasu katastrofy ekologicznej most w Siekierkach przyciągał tłumy rowerzystów

Solidarność mieszkańców pogranicza

- Ta tragedia nie została wciąż wyjaśniona, a już znika z mediów. To, co zostało, to ludzie, którzy tu mieszkają i dla których Odra jest wszystkim – mówi DW Ryszard Matecki, regionalista i mieszkaniec pogranicza. – Chcemy się spotkać się, żeby wyrazić swój smutek i żal z powodu tego, co stało się na Odrze. Ale też pokazać solidarność i zadeklarować, że wspólnie chcemy pracować na rzecz Odry, jej odbudowy i przyszłości.

Na spotkaniu mieszkańców będzie można podpisać apel Koalicji Ratujmy Rzekę „o pozostawienie Odry w spokoju, by mogła się zregenerować i odpocząć od ludzi”. Początek spotkania mieszkańców na moście o godz. 11, uroczyste otwarcie rozpocznie się w południe.

Również przedstawiciele Inicjatywy Bartoszewskiego zamierzają odnieść się do sytuacji na Odrze.

- Chcemy podkreślić, że w sytuacjach kryzysowych dobrze trzymać się razem i dbać o dobre stosunki sąsiedzkie. Tak jak to robił Władysław Bartoszewski – przyznaje Anita Baranowska-Koch.