Pogarsza się stan zdrowia Benedykta XVI. Papież Franciszek prosi o modlitwę

Franciszek odniósł się do stanu Benedykta XVI podczas audiencji. Dosłownie powiedział: „Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, (...) abyście pamiętali o nim, ponieważ jest bardzo chory, abyście prosili dla niego Pana o pocieszenie i wsparcie".

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni przekazał nieco później, że może „potwierdzić, iż w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia z powodu wieku”. Powiedział, że sytuacja jest „w tej chwili pod kontrolą” i „stale monitorowana przez lekarzy”. Papież Franciszek odwiedził swojego poprzednika po audiencji generalnej.

Włoska agencja informacyjna Ansa, powołując się na poinformowane kręgi, podała, że Benedykt od kilku dni czuł się gorzej, a problemy z oddychaniem zaczął mieć już przed świętami. Na razie nie ma jednak potwierdzenia tych informacji.

Spotkanie papieża Franciszka (z lewej) i papieża emeryta Benedykta XVI w grudniu 2018 r.

Biograf Benedykta XVI Peter Seewald w rozmowie z agencją prasową DPA określił doniesienia jako „bardzo niepokojące”. Jak dodał, sam Benedykt XVIod dawna tęsknił za swoim „odejściem do domu”. Z kolei wieloletni towarzysz i teolog Wolfgang Beinert ocenił, że „sytuacja jest z pewnością bardzo poważna (…) Ale to nie jest zaskakujące u człowieka, który zbliża się do setki”.

Niemieccy biskupi proszą o modlitwę

Także niemieccy biskupi wezwali do modlitwy za byłego papieża. – Przyłączam się do wezwania papieża Franciszka do modlitwy – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Baetzing. – Myślami jestem z papieżem emerytem. Wzywam wierzących w Niemczech o modlitwę za Benedykta XVI – dodał.

Biskup Passau, Stefan Oster, poinformował, że był u Benedykta dopiero w listopadzie i doświadczył go jako „nadal bardzo rozbudzonego”. Ale dało się wyczuć, że był już bardzo słaby fizycznie: „Jeśli teraz stanie się jeszcze słabszy, to łatwo sobie wyobrazić, że będzie na ostatnim etapie swojej ziemskiej wędrówki. Proszę wszystkich o modlitewne towarzyszenie mu, które może go wzmocnić i pocieszyć".

Także kanclerz Olaf Scholz złożył Benedyktowi życzenia powrotu do zdrowia. – Jego myśli są z nim – powiedziała w środę w Berlinie wicerzeczniczka rządu.

Joseph Ratzinger urodził się w 1927 r. w bawarskim Marktl am Inn w pobliżu granicy z Austrią. Święcenia kapłańskie przyjął w 1951 roku. W 1977 roku został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a latach 2005-2013 papieżem, pierwszym z Niemiec od 482 lat.

Obecnie 95-letni Benedykt zrezygnował z urzędu w lutym 2013 roku z powodów zdrowotnych i od tego czasu mieszka w odosobnieniu w dawnym klasztorze w Ogrodach Watykańskich. Swoją rezygnacją, ogłoszoną po łacinie, przeszedł do historii Kościoła katolickiego, będąc pierwszym od 1415 roku papieżem, który zrezygnował z urzędu głowy Kościoła katolickiego.

(kna,afp,dpa/gsz)