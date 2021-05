Podróże z Polski do Niemiec. Nowe warunki dla ozdrowieńców i zaszczepionych

Od niedzieli 9 maja 2021 Polska będzie zaklasyfikowana w Niemczech jako zwykły obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, a nie jako obszar wysokiego ryzyka, jak do tej pory – poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI). Oznacza to ułatwienia w warunkach podróżowania z Polski do Niemiec.

Najważniejsza zmiana dotyczy testu na koronawirusa. Osoby podróżujące do Niemiec nie będą musiały posiadać negatywnego wyniku badania przed przekroczeniem granicy (nie dotyczy to podróży lotniczych). Test na COVID-19 będzie można wykonać przed wjazdem lub już po przekroczeniu granicy – w ciągu 48 godzin.

Z obowiązku wykonania testu będą dodatkowo zwolnione osoby, które nie muszą poddawać się kwarantannie na podstawie przepisów landowych, np. odwiedzające w Niemczech lub w Polsce rodzinę pierwszego stopnia pokrewieństwa do 72 godzin.

Uwaga przy wjeździe

Jest jednak pewna „pułapka”, na którą zwraca uwagę ambasada RP w Berlinie.

Pod uwagę przy wjeździe do Niemiec bierze się klasyfikację danego obszaru, która obowiązywała w okresie 10 dni przed wjazdem. Polska do 8 maja włącznie jest zakwalifikowana jako obszar wysokiego ryzyka, co oznacza to, że osoba która jeszcze 8 maja była w Polsce, a wjeżdża do Niemiec w przeciągu kolejnych 10 dni (czyli do 18 maja) powinna stosować się do surowszych zasad obowiązujących przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka. W praktyce oznacza to posiadanie negatywnego wyniku testu już przy wjeździe do Niemiec.

Zgłoszenie wjazdu

W dalszym ciągu konieczna jednak będzie rejestracja wjazdu za pośrednictwem strony internetowej Einreiseanmeldung.de.

Nie muszą jej dokonywać tylko osoby przejeżdżające przez obszar ryzyka lub przez Niemcy tranzytem i zawodowi kierowcy transportujący towary lub ludzi. Zwolnione są także osoby, które przebywały w strefie ryzyka w ramach ruchu granicznego przez okres krótszy niż 24 godziny lub na taki czas wjeżdżają do RFN.

Obowiązkowa kwarantanna

Zasadniczo osoby przyjeżdżające z Polski do RFN nadal będą zobowiązane do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Zwolnieni z niej mogą być przedstawiciele niektórych zawodów, osoby odwiedzające najbliższych krewnych czy pracownicy transgraniczni. Szczegółowe regulacje wprowadzają tu kraje związkowe, a zatem istnieje 16 różnych rozporządzeń w zakresie kwarantanny.

Możliwe jest skrócenie izolacji, ale najwcześniej po pięciu dniach, jeżeli test na obecność koronawirusa da negatywny wynik.

Zaszczepieni i ozdrowieńcy

Dodatkowo w życie wchodzi od niedzieli rozporządzenie federalne dotyczące wyjątków dla zaszczepionych i ozdrowieńców.

Niemcy: pełnie zaszczepienie traktowane na równi z negetywnym testem na COVID-19

Rozporządzenie wprowadza jednolite definicje osoby zaszczepionej, ozdrowieńca i osoby przetestowanej oraz ujednolica zasady dla tych grup we wszystkich krajach związkowych. Kraje związkowe mają jednak nadal prawo ustanawiać dodatkowe zwolnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba w pełni zaszczepiona to taka, która przynajmniej 14 dni wcześniej otrzymała dwie dawki preparatu (w przypadku szczepionki Johnson & Johnson jedną dawkę). Podana szczepionka musi być dopuszczona przez niemiecki Instytut Paula Ehrlicha (to obecnie preparaty firm BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson). Szczepienie musi być udokumentowane, np. poprzez wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień (MKS).

Jako osoby zaszczepione traktowani są również ozdrowieńcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki.

Osoby zaszczepione w Polsce powinny zatem posiadać wpis w MKS lub zaświadczenie o szczepieniu w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Zaświadczenie może być przedstawione w formie papierowej lub cyfrowej – informuje DW ambasada RP w Berlinie.

Po przebyciu COVID-19

Podobnie udokumentowane (testem PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego) musi być przejście choroby COVID-19 u ozdrowieńców. Wynik testu powinien być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie i pozytywny wynik testu PCR z negatywnym wynikiem testu po zakończonej izolacji. Dokumenty mogą być przedstawione w formie papierowej lub cyfrowej.

Osoba taka może w Niemczech korzystać ze zwolnień w okresie 28 dni po teście potwierdzającym COVID-19 do sześciu miesięcy.

Zwolnienia z obostrzeń

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą zwolnione z kwarantanny po wjeździe do Niemiec, będą mogły opuszczać mieszkanie także w czasie godziny policyjnej, o ile taka występuje w danym mieście lub powiecie. Osoby te nie będą też brane pod uwagę do limitu osób przy kontaktach społecznych czy uprawianiu sportu i będą traktowane na równi z osobami przetestowanymi, jeżeli przepisy landowe przewidują dla nich zwolnienia z niektórych obostrzeń.

W zależności od poziomu zakażeń w danym powiecie skorzystanie z niektórych usług (np. fryzjer, kosmetyczka, wizyta w ZOO) jest możliwe dla osób posiadających negatywny wynik testu (nie starszy niż 24 godziny), zaszczepionych lub ozdrowieńców.

Za przetestowane uznaje się także dzieci do szóstego roku życia, które nie mają objawów COVID-19.