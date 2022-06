Podróże droższe, ale nadal atrakcyjne. Polscy turyści chętnie wybierają Niemcy

Od pierwszego czerwca niemiecki rząd zniósł wszystkie ograniczenia pandemiczne w zakresie wjazdu do kraju. Nadal obowiązują maseczki w komunikacji publicznej, ale nie są już wymagane paszporty covidowe lub testy.

– Powrót do podróżowania do Niemiec po pandemii nastąpił bardzo szybko. O ile w 2019 polski rynek źródłowy był ósmym rynkiem dla niemieckiej turystyki przyjazdowej, to w 2021 r. znaleźliśmy się na podium. Tylko Holendrzy i Szwajcarzy wyjeżdżali do Niemiec częściej – mówi DW Tomasz Pędzik, dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży Niemieckiej Centrali Turystyki (DTZ) w Polsce.

Podróż po Niemczech za 9 euro

Według danych organizacji ponad 40 procent polskich turystów przyciągają miejskie wycieczki. Głównym celem pozostaje stolica Niemiec. – W lipcu chętnie pojadę do Berlina. To najlepsze miejsce na imprezowy weekend, ale każdy może tam znaleźć coś dla siebie – mówi Tomek, student z Warszawy.

Wabikiem jawi się opcja kupienia miesięcznego biletu za jedyne 9 euro. Można na nim podróżować po całych Niemczech kolejami regionalnymi i komunikacją miejską.

Katedra w Kolonii robi ogromne wrażenie

Koleją do Berlina można się z kolei dostać zarówno ze Szczecina i Poznania, jak i Warszawy czy Gdańska. Z Wrocławia do niemieckiej stolicy dotrzeć można „Pociągiem do kultury”. Oprócz połączeń dalekobieżnych wycieczki do niemieckich miast oferują Koleje Dolnośląskie, POLREGIO bądź Deutsche Bahn. Bilet za 9 euro nie obowiązuje jednak po polskiej stronie granicy.

– Wiedziałam, że z mojego miasta są połączenia kolejowe do Niemiec. Nie spodziewałam się jednak tak bogatej oferty. Z biletem za 9 euro po raz kolejny odwiedziłam Stralsund. Nawet płacąc gdzieś za nocleg, dzięki temu biletowi podróżuje się prawie bezpłatnie. Chętnie przeznaczę zaoszczędzone pieniądze na kolejne podróże, np. do Lubeki i Berlina – mówi Małgorzata ze Świnoujścia. Zwykle podróżuje kamperem, ale ceny paliwa zachęciły ją do przesiadki na pociąg. Ale każdy medal ma dwie strony. Z tanim biletem miesięcznym pojawił się tłok w pociągach i chaos na dworcach.

Berlin i Bawaria

Wielu turystów, również tych, którzy odczuwają chaos na własnej skórze, wychodzi z założenia, że „za 9 euro nie wypada narzekać”. W dalszej części wojaży na podróżnych czekają kolejne testy cierpliwości. Należą do nich także horrendalne ceny noclegów. Hotelarze tłumaczą to inflacją oraz niepokojem związanym z wojną w Ukrainie.

Znacznym ułatwieniem dla niektórych podróżników są zniżki. Międzynarodowa karta studencka (ISIC lub EURO26) uprawnia do wielu rabatów. Obie umożliwiają niższe ceny w restauracjach, hotelach i placówkach kulturalnych. Polska legitymacja studencka nie jest honorowana za granicą. Niektóre muzea w Niemczech przyznają jednak bilety ulgowe bez względu na kraj, w którym się studiuje. Oferta kulturalna w dużych miastach Niemiec jest istotnym powodem, dla którego studenci wybierają Berlin, Monachium lub Hamburg.

Zamek Neuschwanstein - jedna z największych atrakcji Bawarii

Według badań DTZ wśród polskich turystów nadal największą popularnością obok Berlina cieszy się Bawaria.

Spontaniczność niewskazana

Popularnym wśród turystów z Polski regionem jest także Nadrenia Północna-Westfalia, znana z licznej społeczności polskich imigrantów. Przedstawiciel Niemieckiej Centrali Turystyki nie ukrywa, że „Polacy mieszkający w Niemczech są nieocenionymi ambasadorami, a dla bliskich także najlepszymi przewodnikami”. Według danych organizacji 35 procent wszystkich wyjazdów Polaków do Niemiec to odwiedziny u rodziny i znajomych.

W takiej sytuacji znalezienie zakwaterowania nie powinno być problemem. Turyści planujący spontanicznie pobyt w hotelach powinni jednak wiedzieć, że aby znaleźć dobre i tanie noclegi w Niemczech należy planować z odpowiednim wyprzedzeniem. – Niemcy bardzo lubią wypoczywać w swoim kraju i planują wszystko wcześniej, dlatego nie powinniśmy nastawiać się na oferty „last minute”. Jeśli planujemy dzień przed wyjazdem, nawet atrakcyjne kempingi – a jest ich w Niemczech ponad 1200 – mogą być już zarezerwowane – wyjaśnia Tomasz Pędzik.