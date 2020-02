Podejrzenie zakażenia koronawirusem u turysty z Kolonii

Od poniedziałku w szpitalu w Kolonii przebywa objęty kwarantanną mężczyzna z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem. Jak poinformowały władze miasta, pacjent ma gorączkę, a niedawno wrócił do Kolonii z Lombardii. Mężczyzna został początkowo skierowany do pogotowia ratunkowego, ponieważ ratownicy nie wiedzieli, że Instytut im. Roberta Kocha zaliczył Lombardię do terenów zagrożonych koronawirusem COVID-19. Dotychczas w całych Niemczech potwierdzono 16 przypadków zakażenia.

We Włoszech właśnie Lombardia jest najbardziej dotknięta tą nową odmianą koronawirusa wywołującą zapalenie płuc. Na północy kraju liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do siedmiu, poinformował w poniedziałek wieczorem (24.02.2020) szef włoskiej Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Jednym ze zmarłych jest 62-letni mężczyzna z Castiglione d'Adda, na południe od Mediolanu, który według doniesień medialnych, jeszcze przed zarażeniem się koronawirusem cierpiał na chroniczne choroby.

Wojsko przed katedrą mediolańską zamkniętą dla publiczności z powodu epidemii koronawirusa

Liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła tymczasem do 229. Dzień wcześniej władze mówiły o 150 potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach. Tym samym Włochy są krajem z największą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w Europie.

Rząd w Rzymie podjął z powodu nowej choroby drastyczne działania. 11 gmin – 10 w Lombardii i jedna w Wenecji Euganejskiej, zostało ogłoszonych „czerwonymi strefami” i zamkniętych. Po odwołaniu karnawału w Wenecji, zrezygnowano także z meczów piłkarskich i innych dużych imprez. W regionach dotkniętych epidemią zamknięte są szkoły i uczelnie. W Mediolanie, stolicy Lombardii, zamknięte zostały m.in. katedra i słynna opera La Scala.

„Koronawirus dotarł do Europy jako epidemia”

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza zwołał na dzisiaj (25.02.2020) w Rzymie spotkanie kryzysowe ze swoimi kolegami z sąsiednich krajów, w tym z Niemiec.

W obliczu rozwoju wypadków we Włoszech federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU) mówi o „zmienionej ocenie sytuacji”. Nie można już wykluczyć łańcucha infekcji. „Koronawirus dotarł do Europy jako epidemia”, powiedział Spahn podczas spotkania z dziennikarzami w Berlinie.

Naukowcy w Hesji uczestniczą w opracowywaniu szczepionki przeciwko COVID-19

Jak stwierdził, wobec dalszego rozprzestrzeniania się wirusa nie jest już możliwa prowadzona dotąd przez władze taktyka, polegająca na izolowaniu pojedynczych osób i wszystkich, które się z nią kontaktowały. Na pytanie, czy także w Niemczech wchodzi w grę zamykanie całych miast, Spahn przyznał, że „teoretycznie wszystko jest możliwe”. Ale, jak dodał: „Między odwoływaniem dużych imprez (…), a kompletnym odgradzaniem całych miast istnieje jeszcze wiele pośrednich kroków”.

Niemieckie MSZ radzi podróżującym do Włoch, by śledzili wiadomości i przed podróżą profilaktycznie zgłosili swój wyjazd.

WHO głęboko zaniepokojone

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał „głęboko niepokojącym” nagły wzrost liczby zarażeń we Włoszech, Korei Południowej i Iranie. Jednocześnie wskazał, że w Chinach, gdzie stwierdzono pierwsze zarażenia koronawirusem COVID-19, systematycznie spada liczba nowych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi w Chinach oficjalnie 2 tys. 663, liczba infekcji – 77 tys.

Minister zdrowia Jens Spahn nie wyklucza dalszych środków ochronnych w Niemczech w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa

W Korei Południowej, drugim po Chinach największym ośrodku epidemii koronawirusa, stwierdzono już 893 zarażonych. Służby zdrowia zgłosiły w ciągu poniedziałku 231 nowych przypadków – jest to największy jak dotąd wzrost infekcji odnotowany w ciągu jednego dnia. W Iranie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła, według oficjalnych danych, z ośmiu do dwunastu – wobec tylko 64 zarażonych osób jest to ekstremalnie wysoki wskaźnik śmiertelności.

*Jak podały w poniedziałek wczesnym popołudniem władze Kolonii, nie potwierdziło się podejrzenie zarażenia koronawirusem u kolońskiego turysty, który wrócił z Lombardii.

(afp, dpa, epd / stas)