Poczdam. Rosyjska flaga i symbol „Z” na budynku dawnego parlamentu

W sobotę, 18 lutego, trójkolorowa flaga była widoczna na wieży „Kremla” ponad dachami miasta. Na ceglanym murze wymalowano zaś „Z”. Symbol ten od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę jest w Niemczech zakazany. Jak podaje berlińska gazeta „Tagesspiegel”, rosyjska flaga prawdopodobnie pojawiła się na budynku starego parlamentu już w czwartek. Brandenburska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wtargnięcia i uszkodzenia mienia. Właściciel budynku otrzymał zaś nakaz usunięcia flagi i symbolu.

To nie pierwszy raz, kiedy taki przypadek miał miejsce. Już latem ub. r. rosyjska flaga powiewała nad opuszczonym budynkiem. Według policji na terenie, na którym do 2013 roku obradował parlament krajowy Brandenburgii, już wcześniej często dochodziło do aktów wandalizmu.

W czasach NRD w budynku mieściło się okręgowe i powiatowe kierownictwo Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) sprawującej rządy w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Obiektowi nadano przydomek „Kreml”. Przed laty budynek, który został sprzedany berlińskiej firmie zajmującej się nieruchomościami. Miał zostać odrestaurowany i przekształcony w przestrzeń komercyjną. Do dzisiaj prace się jednak nie rozpoczęły.

Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę symbol „Z” często pojawia się na mundurach i sprzęcie Rosjan. Znak ten stał się symbolem poparcia wojny prowadzonej przez Kreml. W Niemczech osoby propagujące symbol „Z” w znaczeniu pochwały inwazji Rosji na Ukrainę mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

(DPA/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>