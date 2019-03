Poczdam: Muzeum Barberini pokazuje późne dzieła Picassa

–Ostatni okres twórczości Picassa jest zbyt mało znany i nie w pełni zbadany. A przecież właśnie w tych dwóch ostatnich dekadach powstało wiele ważnych prac, które świadczą o wielkiej witalności, zaskakującej świeżości i mistrzowskim opanowaniu nowatorskich technik – powiedział dziennikarzom w czwartek (7.03.2019) kurator wystawy Bernardo Laniado-Romero, były dyrektor muzeów Picassa w Barcelonie i Maladze.

– Właściwie wszystkie prace z tego okresu, zarówno obrazy i rysunki, jak też grafiki czy rzeźby i ceramika krążą wokół Jacqueline Picasso – zaznaczył kurator. – Wystawa pokazuje Picassa jako artystę, który zachował do końca życia kreatywność i zdolność do metamorfozy – dodał Laniado-Romero.

Wystawę, dostępną od soboty dla zwiedzających, otwiera pierwszy portret przyjaciółki i późniejszej żony artysty z 2 czerwca 1954 roku zatytułowany „Madame Z.”.

"Głowa mężczyzny", 1971

Szersze spektrum tematów

Picasso i Jacqueline Roque poznali się w 1954 roku. W 1961 roku pobrali się. Ich związek przetrwał do śmierci artysty w 1973 roku. Lata 1954-1973 nazywane są „epoką Jacqueline” w twórczości Picassa. – Jacqueline była muzą jego ostatnich dwudziestu lat – wyjaśnił kurator.

Pokazane w Poczdamie dzieła były własnością jego żony, a obecnie stanowią część prywatnej kolekcji jej córki – Catherine Hutin.

Na wystawie znajdziemy kilkadziesiąt portretów Jacqueline – zarówno figuratywnych jak i abstrakcyjnych, często pozującej na bujanym fotelu.

"Jacqueline w fotelu bujanym", 1954



Inne prace nawiązują do korridy, nie brak też motywów muzycznych. W ostatnich latach Picasso nie stronił od motywów związanych ze starością i śmiercią, co na wystawie ilustrują portrety starszych mężczyzn. Nie brak też obrazów i rysunków erotycznych.

Wystawa potrwa do 16 czerwca 2019. Muzeum Barberini czynne jest we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem wtorków w godz. 10-19, w czwartki do 21. Strona internetowa: www.museum-barberini.com.