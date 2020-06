Pociągiem z Niemiec do Polski. Już od połowy czerwca?

Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Berlin-Brandenburgia (VBB) zapowiada na 15 czerwca wznowienie regularnych połączeń kolejowych z Polską.

Te zostały wstrzymane w marcu, kiedy w Polsce wprowadzono kontrole graniczne. Niemiecki MSZ już zapowiedział, że od połowy czerwca nie będzie już ostrzegał przed podróżami do innych krajów, tylko będzie wskazywał na sytuację epidemiczną w konkretnych krajach.

W związku z tym przedsiębiorstwa komunikacyjne w Berlinie i Brandenbrgii chcą wznowić ruch kolejowy z Polską. Chodzi m.in. o pociągi regionalne z Berlina-Gesundbrunnen i Angermuende do Szczecina, pociąg z Berlina Ostkreuz do Kostrzyna nad Odrą i Gorzowa Wielkopolskiego. Według starego rozkładu jazdy mogłyby kursować znowu połączenia między Frankfurtem nad Odrą i Zieloną Górą, a także między Forst a Żaganiem.

Podróżujący z Berlina i Brandenburgii do Wrocławia mogliby w weekend przesiadać się w Cottbus lub Forst, a codziennie korzystać z pociągu nocnego relacji Berlin-Przemyśl przez Wrocław.

„Pociąg do kultury”

26 czerwca ruszy także popularny „pociąg do kultury” między Berlinem a Wrocławiem. W ubiegłym roku skorzystało z niego ok. 18 tys. osób – o 60 proc. więcej niż w 2017 roku. Podróż w jedną stronę kosztuje zaledwie 19 euro, dzieci do 14. roku życia płacą tylko połowę. Na dodatek na tym bilecie można przez weekend podróżować we Wrocławiu wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji publicznej, a jego posiadacze mogą liczyć na zniżki w niektórych wrocławskich hotelach – zachwala VBB.

Jesteśmy gotowi

Warunkiem jest jednak odpowiednia zmiana regulacji w Polsce oraz otwarcie się hoteli i kwater – zaznacza VBB.

– Nie mamy wpływu na decyzje polskiego rządu i nie wywieramy presji. Ze strony przedsiębiorstw komunikacji publicznej zostaną spełnione wszystkie warunki do pełnego wznowienia od 15 czerwca ruchu kolejowego dla pracowników transgranicznych i innych podróżnych – zapewnia Max Goethel z VBB. Połączenia z Polską są ostatnimi na obszarze berlińsko-brandenburskiego związku, które są jeszcze ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa i utrudniają życie codzienne wielu pracujących po obu stronach Odry i Nysy – dodaje.

Zanim jazda do Wrocławia będzie możliwa, można podróżować „pociągiem do kultury” wirtualnie. Pod linkiem www.berlinalive.de.