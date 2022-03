Pociąg z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Początek „mostu kolejowego”

W nocy z czwartku na piątek, 11 marca, wyruszył spod Berlina pierwszy pociąg towarowy z pomocą humanitarną do Kijowa. To początek „mostu kolejowego”, który utworzyły niemieckie koleje Deutsche Bahn (DB) przy pomocy polskiej filii DB Cargo i ukraińskich kolei. Pierwszy pociąg z piętnastoma kontenerami dostarczy do Ukrainy 350 ton towarów, w tym m.in. śpiwory, maty do spania, pieluchy, konserwy, wodę pitną, ciepłą odzież i jedzenie dla niemowląt, a także produkty medyczne – poinformowała Deutsche Bahn.

Punkty w kilku miastach

Niemiecki koncern utworzył sieć logistyczną na torach i drogach, aby dostarczać pomoc humanitarną z Niemiec bezpośrednio do Ukrainy. Za jej pośrednictwem dary mogą przekazywać także osoby indywidualne. W trzech oddziałach DB Schenker w Kolonii, Hanowerze i Monachium otwarto punkty zbiórki, w których przyjmowane są towary. Pomocnicy z Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW) sortują i pakują rzeczy na miejscu.

Firmy i więksi darczyńcy mogą się kontaktować z Deutsche Bahn za pośrednictwem specjalnie uruchomionej infolinii: +49 30 720220640.

(AFP/dom)