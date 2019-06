Pochlebstwa na rozpoczęcie G20 w Osace

Na tle rosnących napięć politycznych i słabnącej, światowej koniunktury rozpoczął się w piątek (28.06.2019) w Japonii szczyt G20. Przywódcy najbardziej wpływowych państw świata oraz Unii Europejskiej zamierzają dyskutować przez dwa dni w Osace nad stanem globalnej gospodarki, światowego handlu, cyfryzacji i ochrony klimatu.

Gospodarz spotkania, premier Japonii Shinzo Abe zaapelował do uczestników o gotowość do kompromisów. – Nie powinniśmy podkreślać różnic, tylko szukać tego, co wspólne – powiedział otwierając obrady. – Spotkanie to powinno być szczytem, z którego każdy wyniesie korzyść – dodał Abe.

Prezydent Trump jako jedyny z gości pojawił się na powitalnym zdjęciu z premierem Abe z rodziną (córka Ivanka i zięć Jared Kushner)

Pojednawcze tony Trumpa

Prezydent USA Donald Trump tuż przed przyjazdem do Osaki rozdawał jeszcze ciosy na prawo i lewo. Gospodarza szczytu Japonię skrytykował za słabość militarną, Niemcy za zbyt niskie wydatki na obronność, Chiny za ich praktyki handlowe, a Indie za zbyt wysokie cła.

Już na miejscu, w Japonii, stał się bardziej pojednawczy. Podczas kuluarowego spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel chwalił ją jako „fantastyczną kobietę” i „przyjaciółkę”. Jak podał rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert, w centrum bilateralnej rozmowy znalazły się sytuacja w Libii i strefie Sahelu, położenie na wschodniej Ukrainie, konflikt USA z Iranem oraz handel transatlantycki.

W równie pojednawczym tonie Donald Trump wyraził się w kwestii polityki wobec Iranu. „Mamy dużo czasu”, powiedział. Irańczycy „nie muszą się śpieszyć” i ma on nadzieję, że ostatecznie uda się załagodzić konflikt.

Pojednawczy ton: Angela Merkel i Donald Trump w kuluarowej rozmowie przy okazji szczytu G20

Putin atakuje Merkel

Kanclerz Merkel podkreśliła podczas krótkiego, przedpołudniowego spotkania z prezydentem Trumpem, że niemiecka gospodarka w dużym stopniu inwestuje także w USA. – Mamy nie tylko handel, ale też wiele inwestycji – zaznaczyła. Od chwili objęcia urzędu prezydenta USA przez Trumpa stosunki niemiecko-amerykańskie uważa się za napięte, między innymi z powodu wysokiej niemieckiej nadwyżki eksportowej.

Przy okazji szczytu G20 planowane są też spotkania kandlerz z prezydentami Chin Xi Jinpingiem, Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i Rosji Władimirem Putinem.

Kilka godzin przed odlotem do Osaki Angela Merkel doznała kolejnego ataku drgawek. Na rozpoczęciu szczytu nie wykazywała jednak jakichkolwiek objawów słabości.

U progu szczytu Putin ostro skrytykował politykę uchodźczą Merkel. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Financial Times” nazwał jej decyzję z 2015 r. o zaoferowaniu schronienia w Niemczech setkom tysięcy uchodźców „kardynalnym błędem”. Pochwalił natomiast Donalda Trumpa, nazywając go „utalentowanym człowiekiem”. – Bardzo dobrze wie, czego oczekują od niego wyborcy – powiedział Putin. Jak dodał, Trump ma „swoją własną wizję świata”. Obydwaj politycy chcą się spotkać w Osace na bilateralnej rozmowie w piątek po południu.

