Po wypadku na Maderze. Czy autokary są bezpieczne?

Wielu podróżnych w całej Europie od czasu wypadku na Maderze zadaje sobie pytanie, czy w ogóle jeszcze powinno się rezerwować wycieczki autokarowe. To, co z punktu widzenia emocji wydaje się zrozumiałe, nie znajduje jednak potwierdzenia w statystykach. Według Federalnego Biura Statystycznego, w Niemczech w roku 2017 wydarzyły się 5926 wypadki autokarowe

– dwie trzecie z nich podczas jazdy publicznymi środkami transportu.

W całej Europie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 2015 odnotowała 84.500 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, z tego – 150 w wyniku wypadków autokarowych. To niecałe 0,2 procent. Ta stosunkowo niska liczba to wynik surowych przepisów bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w ubiegłych latach w firmach zajmujących się przewozami autokarowymi. A gdy już dojdzie do wypadku, jego przyczyną jest z reguły zignorowanie tych zasad przez właściciela przedsiębiorstwa przewozowego lub kierowcę.

Ścisłe przepisy bezpieczeństwa

Przypomnijmy zatem kilka faktów dotyczących podróży autokarowych w Europie:

1. Pasy bezpieczeństwa

Od roku 2005 istnieje obowiązek zapinania pasów zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów podróżujących autokarami na terenie Unii Europejskiej. Przepis ten dotyczy również dzieci. Konkretna decyzja, czy pasy rzeczywiście muszą być zapięte, należy jednak do kierowcy, co zdaniem krytyków jest słabym punktem przepisów. Zdarza się bowiem, jak na przykład podczas wypadku w roku 2012 w Szwajcarii, w którym zginęło 22 dzieci, że pasy w autokarach nie pomogły. Dochodzenie wykazało, że dzieci wprawdzie były zapięte, ale wskutek silnego uderzenia pasy nie okazały się skuteczne.

2. Przepisy dotyczące kierowców autokarów

Jedną z głównych przyczyn wypadków autokarowych jest przemęczenie kierowcy. Także tutaj więc obowiązują ścisłe unijne przepisy dotyczące czasu jazdy: maksymalnie 56 godzin za kierownicą w tygodniu, 9 w ciągu dnia, nie dłużej niż 4,5 godziny za jednym razem. Następnie należy zrobić co najmniej 45-minutową przerwę. Zdaniem krytyków, przepisy te w praktyce są zbyt łatwe do ominięcia.

Wypadek autokaru na Maderze

3. Tachograf

By zapobiec takim właśnie manipulacjom, od 1 maja 2006 wszystkie dopuszczone do ruchu autokary muszą być wyposażone w cyfrowe tachografy. Urządzenie to jest połączone ze skrzynią biegów i pokazuje informacje o aktywności kierowcy, przebytej trasie, przerwach podczas jazdy oraz prędkości pojazdu.

4. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS)

Od roku 2009 wszystkie autokary na terenie Unii Europejskiej muszą być wyposażone w dwa zaawansowane systemy wspomagania najnowszej generacji. Jeden z nich włącza się, gdy pojazd zjedzie z drogi, drugi zaś samodzielnie uruchamia hamulce, gdy pojawia się niebezpieczeństwo zderzenia.