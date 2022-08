Po wypadkach w parkach rozrywki. Bezpieczeństwo kolejek górskich

Po dwóch – w ciągu zaledwie kilku dni – wypadkach kolejek górskich, w których jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych, niemieckie parki rozrywki i producenci kolejek górskich utrzymują, że do takich tragedii dochodzi bardzo rzadko.

„Jeden z najbezpieczniejszych środków transportu”

– Na palcach jednej ręki można policzyć takie zdarzenia w stacjonarnych obiektach rozrywkowych od przełomu tysiącleci – twierdzi Juergen Gevers, prezes Związku Niemieckich Parków Rozrywki i Przedsiębiorstw Rekreacyjnych (VDFU). – Kolejki górskie są statystycznie jednym z najbezpieczniejszych środków transportu – podkreślił.

Ani Związek Kontroli Technicznej (TÜV), ani Generalne Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Ubezpieczeniowego (GDV) nie prowadzą statystyk wypadków i wad roller coasterów w Niemczech. Dzieje się tak dlatego, że w porównaniu z dużą liczbą wypadków drogowych, wypadków przy pracy i wypadków, do których dochodzi w mieszkaniach, wypadki w parkach rozrywki z udziałem kolejek górskich odgrywają jedynie marginalną rolę.

Mimo to rzeczniczka Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Rozrywki i Atrakcji (IAAPA) powiedziała, że w Europie w 2020 roku na milion odwiedzających takie obiekty przypadało średnio 4,4 urazów odniesionych w przejażdżkach. Z tych zaś, tylko 16 procent wystąpiło na roller coasterach.

Śmiegłowce ratunkowe po wypadku kolejki górskiej w Legolandzie

– W Niemczech ten odsetek jest jeszcze niższy – podkreślił prezes VDFU Juergen Gevers. – Standardy bezpieczeństwa są u nas znacznie wyższe niż w innych krajach.

Podobne zdanie wyraziło Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Urządzeń Rozrywkowych (VDV). – Niemieckie przepisy bezpieczeństwa są tak wyśrubowane, że zostały wzięte za wzór dla norm europejskich – poinformowała rzeczniczka VDV Petra Probst. – Kolejki górskie w niemieckich parkach rozrywki są bezpieczne – zapewniła.

Regularne kontrole

Związek Niemieckich Parków Rozrywki i Przedsiębiorstw Rekreacyjnych zwraca uwagę, że stałe kolejki górskie muszą być kontrolowane przez niezależny organ co najmniej raz w roku. Według VDFU „standardem w tej branży jest to, że personel techniczny codziennie kontroluje całą instalację przed jej uruchomieniem”. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Właścicieli Instalacji Rozrywkowych (Deutscher Schaustellerbund / DSB) roller coastery ustawiane na festynach publicznych mogą być używane tylko na podstawie specjalnego zezwolenia, które musi być co roku odnawiane.

Eksperci i rzeczoznawcy, na przykład ze Związku Kontroli Technicznej sprawdzają kolejki górskiej przy każdym ich ustawieniu w nowym miejscu.

Wypadki rzadko, ale jednak

Choć wypadki na roller coasterach są w Niemczech rzadkością, jednak od czasu do czasu się zdarzają.

Ostatnio tak się właśnie stało i to dwukrotnie w ciągu kilku dni. 6 sierpnia 57-letnia kobieta spadła z kolejki górskiej w parku rozrywki w Klotten nad Mozelą w Nadrenii-Palatynacie, ponosząc przy tym śmierć. Pięć dni później w Legolandzie w Guenzburgu w Szwabii 31 osób zostało rannych, gdy kolejka „Ognisty smok” wjechała w jadący przed nią skład.

Park rozrywki w Klotten po śmiertelnym wypadku na kolejce górskiej

Podobne wypadki z udziałem kolejek górskich zdarzały się w latach ubiegłych także na festynach publicznych. Na przykład w Wuerzburgu w 2018 roku cztery osoby zostały ranne, gdy ich wagonik wpadł bez hamowania na wagoniki czekające na pasażerów. W Mannheim w 2019 roku poluzowały się części oświetlenia kolejki górskiej i spadły na trzech jej pasażerów, którzy zostali lekko ranni. W tym samym roku pewien mężczyzna zmarł w Berlinie, po przejechaniu go przez wagonik kolejki górskiej.

– Wypadki na kolejkach górskich zdarzają się oczywiście także na festynach publicznych – powiedział Frank Hakelberg, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Właścicieli Instalacji Rozrywkowych. – Ale są one niezwykle rzadkie, zaś w ostatnich latach prawie wszystkie z nich były wypadkami przy pracy – dodał.

„Margines niepewności”

Według Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Urządzeń Rozrywkowych w wypadkach, do których dochodzi w kolejkach górskich, zasadniczo sporą rolę odgrywa ludzki błąd lub zaniedbanie zawinione przez kogoś z obsługi.

– Na tym polega margines niepewności – powiedziała rzeczniczka VDV. – Każdy, kto wsiada do wagonika kolejki górskiej, powinien sam się upewnić się, że np. pałąk bezpieczeństwa się szczelnie zamyka.

Ponadto pasażerowie powinni przestrzegać innych zasad. – Na przykład, nie wystawiać rąk na zewnątrz wagonika podczas jazdy – ostrzegła Petra Probst. – W ten sposób będą mogli się cieszyć bezpieczną jazdą i dobrze się bawić.

(DPA/jak)

