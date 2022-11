Po wybuchu w Przewodowie. ONZ apeluje o deeskalację

Po uderzeniu rakietowym w Polsce, w wyniku którego zginęły dwie osoby, Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do deeskalacji. Incydent jest „niepokojącym przypomnieniem o absolutnej potrzebie uniknięcia dalszej eskalacji” – powiedziała wysłanniczka ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. – Nie widać końca wojny – powiedziała. Dopóki trwa, istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się wojny o „potencjalnie katastrofalnych” skutkach

O zakończenie przemocy zaapelowali ponownie także przedstawiciele Chin i Indii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Rosja ponosi odpowiedzialność

Nawet jeśli wszystkie fakty dotyczące incydentu nie są jeszcze znane, to ostatecznie odpowiedzialność ponosi Rosja – powiedziała ambasadorka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. – Ta tragedia nigdy by się nie wydarzyła, gdyby nie bezpodstawna inwazja Rosji na Ukrainę i ostatnie ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną na Ukrainie.

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia oskarżył Ukrainę i Polskę o próbę wywołania bezpośredniego konfliktu między Rosją a NATO. Rosja jest jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i ma w niej prawo weta.

We wtorek (15.11.2022) w Przewodowie przy granicy Polski z Ukrainą doszło do eksplozji po uderzeniu rakiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to ukraiński pocisk przeciwlotniczy użyty do obrony przed zmasowanymi atakami rosyjskimi.

