Po pożarze w Morii: Apele o pilną ewakuację uchodźców przez UE

„To, co wydarzyło się w Morii, jest katastrofą humanitarną. Wraz z Komisją Europejską i gotowymi do udzielenia pomocy krajami UE musimy jak najszybciej ustalić, jak możemy wesprzeć Grecję” – oświadczył na Twitterze niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, reagując na wiadomości z greckiej wyspy Lesbos, gdzie w środę o świcie niemal doszczętnie spłonął największy w Europie obóz dla uchodźców. W Morii przebywało ich około 13 tysięcy.

Zdaniem Maasa formą pomocy dla Grecji powinno by także rozdzielenie pozbawionych schronienia uchodźców pomiędzy kraje UE, które wyrażą gotowość do ich przyjęcia.

O pilną ewakuację z Morii zaapelowała w środę do UE organizacja Amnesty International. „Po pożarze ludzie z Morii wyczekują z całym swym dobytkiem na ulicy. Natychmiast trzeba im zapewnić bezpieczne schronienie” – oświadczyła Franziska Vilmar z AI. Dodała, że zadaniem greckiego rządu i Unii Europejskiej jest znalezienie szybkich i pragmatycznych rozwiązań, „w tym ewakuacji uchodźców na stały ląd, a następnie rozesłanie ich do innych europejskich państw”.

Pożar w obozie dla uchodźców w Morii

„Wyciągnąć ludzi z Morii”

Konieczność „europejskiej odpowiedzi” na kryzysową sytuację w Morii podkreśla niemiecka CDU. Tymczasem politycy socjaldemokracji i Zielonych nie chcą czekać na ustalenia unijne w tej sprawie i domagają się działań od niemieckich władz. Przewodnicząca SPD Saskia Esken wezwała rząd federalny, by dał gminom zielone światło dla przyjęcia uchodźców z Morii. „Musimy udzielić całościowej pomocy na miejscu i wyciągnąć stamtąd ludzi, w tym wiele rodzin i dzieci” – napisała Esken na Twitterze.

Z kolei szefowa Zielonych Annalena Baerbock domaga się ewakuacji wszystkich obozów dla uchodźców w Grecji. „Niemcy muszą działać, i to nie dopiero od dziś, ale już od lat. Jednak rząd federalny hamuje pomoc, gdzie tylko się da” – powiedziała Baerbock w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. Należąca do Zielonych minister ds. integracji w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat Anne Spiegel zaapelowała o przyjęcie do Niemiec 1000 uchodźców z Morii. Jej land może dać schronienie przynajmniej 50 osobom.

Minister ds. uchodźców w Nadrenii Północnej-Westfalii Joachim Stamp z liberalnej partii FDP obarczył UE współodpowiedzialnością za sytuację na Lesbos. „To straszne, że UE tak długo wszystkiemu się przyglądała, aż doszło do takiej eskalacji” – ocenił Stamp, cytowany przez agencję DPA.

13 tysięcy pustych krzeseł

Podobną opinię wyraził dyrektor organizacji Pro Asyl Guenter Burkhardt. „Katastrofa w Morii jest następstwem skandalicznej i pogardzającej człowiekiem polityki niemieckiej i europejskiej” – oświadczył Burkhardt w środę w Berlinie.

Organizacje praw człowieka od dawna alarmowały, że w Morii i innych greckich obozach dla uchodźców panują katastrofalne warunki, które mogą doprowadzić do tragedii. W marcu niemieckie władze zapowiedziały, że RFN wraz z chętnymi krajami UE przyjmie do 1500 dzieci z przepełnionych greckich obozów. Kilkudziesięcioro nieletnich uchodźców przybyło wiosną do Niemiec, ale realizację planu pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która dotarła również do obozu na Lesbos. Według informacji mediów w Morii odnotowano ostatnio co najmniej 10 przypadków zakażenia koronawirusem.

W zeszły poniedziałek aktywiści ustawili przed Reichstagiem w Berlinie 13 tysięcy krzeseł, czyli tyle, ilu mieszkańców ma Moria. Akcja miała pokazać, że w Niemczech jest wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić uchodźców.

