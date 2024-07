Po latach impasu Polska i Niemcy próbują nowego otwarcia

Kanclerz Olaf Scholz wraz z niemal całym swoim rządem przyjedzie w poniedziałek wieczorem (01.07.2024) do Warszawy, gdzie we wtorek odbędą się pierwsze od sześciu lat polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Warszawa i Berlin w obliczu agresji ze strony Rosji i ofensywy sił prawicowo-populistycznych w Europie, a także niepewnego wyniku wyborów w USA, dążą do odbudowania partnerstwa i nowego otwarcia.

Zmiana władzy w Polsce w grudniu 2023 r. odblokowała tkwiące w ślepej uliczce relacje polsko-niemieckie. W pierwszym półroczu rządów centro-lewicowej koalicji premiera Donalda Tuska nastąpiła widoczna poprawa klimatu w stosunkach między Warszawą a Berlinem. Obu rządom udało się załatwić kilka spraw, które od lat wywoływały napięcia i obciążały wzajemne relacje.

Odzyskana zdolność do dialogu

Nauka języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, okrojona przez poprzedni rząd, zostanie od września przywrócona w pełnym wymiarze. Strona polska podwyższyła swój wkład w finansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej. Lada chwila dopuszczony zostanie do użytku w szkołach IV tom polsko-niemieckiego podręcznika do historii, blokowanego przez ostatnie lata z powodów politycznych. „Wyraźną zmianę widać w podejściu polskich władz do przyszłości rzeki Odry” – mówi pragnący zachować anonimowość niemiecki dyplomata.

„Oba rządy odzyskały zdolność do dialogu” – mówi Kai-Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka (SWP). Wzajemne kontakty „rozkwitły na nowo”, a konsultacje między rządami stanowią po okresie wstępnym „symboliczny punkt kulminacyjny” – uważa niemiecki politolog.

Pragmatyzm zamiast ideologii

Jego ocenę w pełni podziela poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Krząkała. „PiS zniszczyło relacje z Niemcami. My przywróciliśmy regularny dialog” – mówi deputowany z Rybnika, który kieruje polsko-niemiecką grupą międzyparlamentarną.

Marek Krząkała wskazał na konkretny przykład nowego pragmatycznego podejścia do problemów. W połowie czerwca niemiecka policja odesłała do Polski zatrzymaną przy granicy rodzinę migrantów z Afganistanu. Polska Straż Graniczna zaprotestowała uważając, że naruszono procedury. Media zaczęły bić na alarm. Zamiast wykorzystać zajście do antyniemieckiej nagonki, przedstawiciele MSW szybko wyjaśnili problem, a wspólna komisja ma systemowo zapobiec takim przypadkom. Strona niemiecka przeprosiła. „Dobry przykład skutecznego rozwiązania konfliktu” – ocenił Kai-Olaf Lang.

Pozytywne przykłady z ostatnich miesięcy nie mogą jednak zatrzeć wrażenia, że w relacjach polsko-niemieckich brak jest wielkich projektów, które zostałyby uznane za przełom i podniosłyby współpracę między partnerami na wyższy szczebel.

"Chcemy, by Niemcy odgrywały większą rolę w sprawach bezpieczeństwa". Posłowie z Polski w Berlinie To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ostrożny Tusk

Wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) w Darmstadt Agnieszka Łada-Konefał uważa, że powodem jest presja wynikająca z nawału spraw krajowych, w tym przywracania praworządności, z którymi boryka się rząd Tuska. „Z tego powodu relacje z Niemcami nie były dotychczas priorytetem rządu” – tłumaczy Agnieszka Łada-Konefał.

Ze względu na kierowane pod jego adresem oskarżenia o to, że jest niemieckim agentem i reprezentuje niemieckie interesy, Tusk z ostrożności nie angażuje się w niemieckie sprawy tak, jak powinien – uważa wicedyrektorka DPI. Premier za wszelką cenę chce uniknąć łatki germanofila.

Przygotowywany na konsultacje „Plan działań” (Aktionsplan) ma być programem współpracy wyznaczającym nowe cele na przyszłość. Dyplomaci obu krajów mówią o „szerokim pakiecie”, nie zdradzając jego szczegółów. Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” twierdzi, że pakiet składa się z trzech części i ma mieć wartość kilkuset milionów euro.

Zadośćuczynienie pozostaje aktualne

W odpowiedzi na polskie stanowisko, że chociaż problem reparacji wojennych formalnie został dawno temu zamknięty, sprawa materialnego i moralnego zadośćuczynienia nie została załatwiona; strona niemiecka może według „SZ” zaproponować utworzenie funduszu, z którego finansowana będzie opieka medyczna dla poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę. Częścią tego pakietu ma być też uchwalony w minioną środę projekt Domu Niemiecko-Polskiego w Berlinie czyli miejsca pamięci i spotkań poświęconego polskim ofiarom wojny i niemieckiej okupacji.

Kluczowym elementem pakietu ma być niemieckie wsparcie dla wzmocnienia polskiej flanki wschodniej. „Wczorajszy wróg ma wspierać Polskę w walce z dzisiejszymi i jutrzejszymi zagrożeniami, które nadchodzą z Rosji” – pisze w komentarzu dziennikarz „SZ” Daniel Broessler.

Bezpieczeństwo i obronność

Bezpieczeństwo i obronność znajdują się bez wątpienia w centrum polsko-niemieckiej współpracy. „Musimy w tej dziedzinie jak najściślej współpracować z Niemcami” – zapewnia poseł KO Marek Krząkała. Oba kraje łączy też przekonanie o konieczności dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ministrowie obrony Polski, Niemiec i Francji uzgodnili, że w przyszłym roku żołnierze trzech państw przeprowadzą wspólne manewry w Polsce. Dlatego z niepokojem przyjęte zostały nad Wisłą doniesienia niemieckich mediów o odrzuceniu przez Scholza podczas niedawnego szczytu UE propozycji wspólnego finansowania europejskich inicjatyw obronnych. We wtorek będzie czas, aby wyjaśnić ewentualne nieporozumienia.

