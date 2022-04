Po dwóch latach przerwy. Wraca Oktoberfest w Monachium

Po dwóch latach pandemicznej przerwy, w tym roku znowu odbędzie się słynny Oktoberfest w Monachium. Burmistrz miasta Dieter Reiter powiedział, że impreza nie będzie obłożna żadnymi pandemicznymi restrykcjami. – Cieszę się na Oktoberfest 2022 – dodał.

Reiter jeszcze kilka tygodni temu mówił, że trudno wyobrazić sobie organizację tego wydarzenia bez żadnych ograniczeń, ale – jak tłumaczy – sytuacja prawna uległa zmianie: Oktoberfest możliwy jest tylko na całego, albo wcale”.

Wcześniej za organizacją imprezy opowiedział się premier Bawarii Markus Soeder. „Z prawnego punktu widzenia nie ma podstaw, aby tego odmówić” – powiedział gazecie „Muenchner Merkur”. Także on wykluczył organizację wydarzenia z restrykcjami.

Miliony gości, miliony euro

Oktoberfest – czyli tradycyjne bawarskie dożynki chmielne – to największy na świecie festyn ludowy. W tym roku ma odbyć się od 17 września do 3 października. Będzie to 187. edycja tej imprezy, nazywanej też świętem piwa. Każdego roku Oktoberfest ściąga do Monachium miliony gości. Lokalne browary, obiekty gastronomiczne, przemysł rozrywkowy, hotele czy taksówkarze wypracowują w tym czasie obroty przekraczające miliard euro.

Burmistrz Dieter Reiter niedawno zwracał uwagę, że trudno jest pogodzić wielki piwny festyn z trwającą wojną w Ukrainie. Monachium jest miastem partnerskim ukraińskiej stolicy, Kijowa. – Ostatecznie każdy musi sam zdecydować, czy i na ile świętowania na festynie ludowym ma ochotę – dodał.

W latach 2020 i 2021 Oktoberfest nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. W przeszłości Oktoberfest odwoływany był między innymi z powodu epidemii cholery w latach 1854 i 1873, jak również z powodu wojen. Nie doszło do niego także w 1923 roku wskutek szalejącej hiperinflacji. Pierwsze dożynki chmielne odbyły się w Monachium w 1810 roku.

(RTR,DW/szym)

