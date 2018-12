Po awaryjnym lądowaniu: Merkel ma dostać nowego Airbusa

Po awarii, jakiej uległ pod koniec listopada rządowy Airbus A340, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen zapowiada zwiększenie floty samolotów obsługujących najważniejsze osoby w państwie. Minister powiedziała gazecie Bild, że planowany jest zakup co najmniej jednego dodatkowego samolotu długodystansowego. – To, że kanclerz spóźniła się na szczyt G20 w Argentynie, było gorzkie. Aby nie dopuścić do powtórki, powiększamy załogi i sprawdzamy możliwość zakupu jednego albo dwóch samolotów – powiedziała polityk cytowana przez Bilda.

Minister przedstawiła już swoje plany na posiedzeniu rządu. Rozważany jest zakup kolejnego Airbusa A330 albo A350. W tej chwili rząd Niemiec ma do dyspozycji dwa samoloty długodystansowe Airbus A340, dwa średniodystansowe Airbusy A319 CJ oraz cztery Bombardiery Global 5000 wykorzystywane do krótkich lotów.

Rządowy Airbus uziemiony w Kolonii. 29.11.2018

Zakup dodatkowego Airbusa A330 albo A350 będzie kosztował, w zależności od wersji i od tego, czy będzie nowy czy używany, od 200 do 300 milionów euro – podaje Bild. Minister von der Leyen podkreśliła, że pieniądze na ten cel muszą znaleźć się w budżecie centralnym, a nie w budżecie MON. – Oczywiście, że transport członków rządu nie może stać się obciążeniem dla budżetu armii, która potrzebuje pieniędzy na śmigłowce i samoloty wykorzystywane na misjach – powiedziała von der Leyen.

Pod koniec listopada, z powodu awarii rządowej maszyny, kanclerz Angela Merkel z opóźnieniem dotarła na szczyt G20 w Buenos Aires. Krótko po starcie z Berlina samolot musiał wylądować na lotnisku w Kolonii, a kanclerz Merkel i minister finansów Olaf Scholz musieli przesiąść się w samolot liniowy.

szym (rtr)