Po ataku w Solingen: „Zwalczanie islamizmu z surowością”

„Jako państwo zareagujemy na ten akt terroryzmu z całą niezbędną surowością i będziemy konsekwentnie zwalczać islamistyczne zagrożenie” – powiedziała minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser gazetom grupy medialnej Funke (wydanie poniedziałkowe).

To reakcja na piątkowy (23.08.2024) zamach podczas festynu miejskiego w Solingen. Nożownik zamordował trzy osoby, a osiem ranił. Prokuratura Federalna przejęła śledztwo przeciwko podejrzanemu o członkostwo w organizacji terrorystycznej – poinformowała w niedzielę (25.08.2024) rzeczniczka prokuratury w Karlsruhe. Jest to 26-letni Syryjczyk, który zgłosił się na policję w sobotę wieczorem. Do ataku w Solingen w Nadrenii Północnej-Westfalii przyznała się dżihadystyczna milicja Państwo Islamskie (IS).

Walka z terrorem i przemocą

„Intensywnie dyskutujemy o tym, jakie działania musimy jeszcze bardziej zaostrzyć, aby zwalczać terror i przemoc oraz jakich uprawnień obecnie potrzebują nasze organy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli” – powiedziała szefowa MSW.

Nancy Faeser wyraziła uznanie dla organów bezpieczeństwa za szybkie aresztowanie podejrzanego. „Oczekuję, że sprawca zostanie ukarany z pełnym rygorem praworządności” – zaznaczyła.

Niemcy zaostrzą prawo migracyjne. Będą szybsze deportacje To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lider SPD Lars Klingbeil tymczasem wezwał do wzmocnienia organów bezpieczeństwa w walce z zagrożeniem ze strony islamistów. „Organy bezpieczeństwa na szczeblu federalnym i landowym muszą ponownie wszystko przeanalizować i zostać uprawnione do powstrzymania zagrożeń dla ludzi w naszym kraju” – powiedział gazetom grupy medialnej Funke.

„Terroryści nienawidzą naszego stylu życia. Nienawidzą Niemiec, ponieważ każdy może tu swobodnie żyć” – podkreślił lider SPD.

Nowa debata na temat polityki migracyjnej

Według mediów podejrzany o atak w Solingen, 26-letni Syryjczyk, jest osobą, której odmówiono azylu i która miała zostać deportowana do Bułgarii w 2023 roku. Informacje te wznowiły debatę na temat migracji.

Przewodniczący CDU Friedrich Merz i szefowa SPD Saskia Esken wzywają do bardziej konsekwentnych deportacji i dalszego zaostrzania polityki migracyjnej.

„To, co musi się teraz wydarzyć, to konsekwentna deportacja przestępców i osób niosących zagrożenie islamizmem, w tym do Syrii i Afganistanu” – zażądała Saskia Esken w dzienniku „Rheinische Post” (wydanie poniedziałkowe). Nawet jeśli oczywistym jest, że w otwartym społeczeństwie nie może być absolutnego bezpieczeństwa, ochrona ludności musi być priorytetem: „Dlatego powiedzmy to bardzo jasno: nie pozwolimy ekstremistom zniszczyć naszej wolności i jedności w tym kraju”.

Scholz za deportacją groźnych przestępców do Afganistanu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Partia Lewicy tymczasem ostrzega przed „gorączkowym akcjonizmem i odpowiedzialnością zbiorową”. Ates Gürpinar wyraził w rozmowie z „Rheinische Post” swoje obawy: „Każdy, kto teraz rzuca na osoby ze środowisk migracyjnych uogólniające podejrzenie, osiąga odwrotność tego, co jest konieczne”.

Merz: „Dość tego”

Tymczasem dziennik „Bild” zacytował e-mail przewodniczącego CDU Friedricha Merza. Pod nagłówkiem „Dość tego” wzywa on kanclerza Olafa Scholza (SPD) do zmiany polityki migracyjnej. Krytykuje między innymi debatę na temat zaostrzenia przepisów dotyczących broni i zakazu noszenia noży: „To nie noże są problemem, ale ludzie, którzy je noszą. W większości przypadków są to uchodźcy; w większości przestępstw stoją za nimi motywy islamistyczne”.

Według gazety Merz wzywa Scholza do podjęcia wraz z CDU/CSU szybkich decyzji, które będą konsekwentnie zmierzać do zapobiegania dalszym atakom terrorystycznym. „Możliwe jest deportowanie ludzi do Syrii i Afganistanu, ale nie będziemy już przyjmować uchodźców z tych krajów” – gazeta cytuje dalej żądania lidera CDU. Każdy, kto jako uchodźca podróżuje z Niemiec do swojego kraju pochodzenia, powinien również natychmiast utracić wszelki status pobytu w Niemczech.

Niemcy zaostrzają politykę azylową To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Friedrich Merz ponadto wzywa do konsekwentnych kontroli granicznych i deportacji, jeśli ktoś przybywa z bezpiecznego kraju trzeciego. Ponadto prawo pobytu powinno zostać zmienione, a każdy przestępca, który jest zobowiązany do opuszczenia kraju, powinien zostać zatrzymany na czas nieokreślony w celu deportacji. Co więcej, ułatwiona naturalizacja powinna zostać zakończona, a podwójnego obywatelstwa należy zasadniczo unikać.

Zdaniem Merza kanclerz Scholz powinien „wypełnić swoją przysięgę i zapobiec krzywdzie narodu niemieckiego”: „Z nami ma Pan większość w niemieckim Bundestagu. Jeśli nadal ma Pan siłę, by podjąć taką decyzję”.

Po ataku nożownika w Solingen, w wyniku którego zginęły trzy osoby, podejrzany sprawca, 26-letni Syryjczyk, zgłosił się i przyznał do popełnienia przestępstwa. „Die Welt” poinformował, że mężczyzna miał w ubiegłym roku – po odrzuceniu jego wniosku o azyl – zostać deportowany do Bułgarii, ponieważ właśnie tam po raz pierwszy wjechał na teren UE. Ponieważ ukrywał się przez kilka miesięcy, deportacja została anulowana.

(KNA, EDP, DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>