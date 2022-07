Południowa Europa pod wpływem potężnej fali upałów. Temperatury ponad 40 stopnii

Coraz więcej pożarów wybucha w wyschniętych lasach południowoeuropejskich miejscowości wypoczynkowych. Sytuacja się zaostrza, a tymczasem we Włoszech i Francji w najbliższych dniach spodziewane są temperatury osiągające ponad 40 stopni.

Meteorolodzy spodziewają się, że rekordowa susza potrwa we Francji do końca lipca. Chociaż w drugiej połowie czerwca w wielu miejscach wystąpiły burze z dużymi opadami, efekt ten w dużej mierze osłabł, prowadząc do wysychania gleby w tym kraju. Na południe od Bordeaux na wybrzeżu Atlantyku strażacy nadal walczą z potężnym pożarem lasów piniowych.

Susza we Włoszech

We Włoszech od tygodni panuje ekstremalna susza. W pięciu regionach wzdłuż rzeki Pad rząd ogłosił stan wyjątkowy. Jak zapowiedział minister rolnictwa Stefano Patuanelli, w ich ślad mogą pójść także inne regiony.

Także na Sycylii, podobnie jak na Sardynii, w dużej mierze nadal obowiązuje podwyższony poziom ostrzegania przed pożarami lasów. W ostatnim czasie strażacy wielokrotnie byli wzywani do takich pożarów w Południowym Tyrolu, Toskanii oraz w Rzymie i okolicy.

Czerwony alert

W 16 wspólnotach autonomicznych Hiszpanii ma obwiązywać w czwartek (14.07.2022) alert cieplny pierwszego stopnia, a w pięciu z tych regionów alert czerwony stopnia najwyższego. W Hiszpanii ogromnym popytem obecnie cieszą się wentylatory. W Bilbao na północy kraju sprzedaż wzrosła o ponad 50 procent.

Również w Chorwacji ekstremalna susza prowadzi do pożaru lasów między innymi w pobliżu dalmatyńskiego miasta Sibenik.

Dwie ofiary śmiertelne w katastrofie helikoptera strażackiego

W środę wieczorem na wyspie Samos z powodu pożaru lasu, który wymknął się spod kontroli, doszło do ewakuacji kilku miejscowości.

Ponadto u wybrzeży wyspy rozbił się helikopter gaśniczy, gdy załoga nabierała wody z morza do walki z żywiołem. Dwie osoby straciły życie, pilot z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Czwarta osoba początkowo uznana za zaginioną dopłynęła do brzegu, jak podała grecka straż przybrzeżna.

Przyjemne temperatury w Niemczech

W przeciwieństwie do ekstremalnych upałów w basenie Morza Śródziemnego, w Niemczech spodziewane są typowe dla lata, ale stosunkowo przyjemne temperatury. Według niemieckich służb meteorologicznych (DWD) gorąco będzie tylko na południu kraju, gdzie np. w Breisgau w Badenii -Wirtembergii spodziewane są temperatury do 35 stopni. Chłodniej będzie na północy Niemiec z temperaturami od 18 do 21 stopni, a pozostałej części kraju spodziewane są temperatury od 22 do 28 stopni.

W obliczu postępujących zmian klimatycznych i zagrożenia katastrofami naturalnymi Państwowy Bank Rozwoju KfW opowiedział się za obowiązkowym ubezpieczeniem od szkód podstawowych.

„Z powodu globalnego ocieplenia Europa staje w obliczu szczególnie negatywnych konsekwencji, takich jak powodzie, niedobory wody i ekstremalne upały” – powiedziała „Rheinische Post” główna ekonomistka KfW Fritzi Koehler-Geib. Jak dodała: „Dlatego również w przyszłości musimy spodziewać się w Niemczech częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz większych szkód i odpowiednio się na nie przygotować”.

(DPA/jar)

