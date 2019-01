Południe Bawarii pod śniegiem. Odwołane loty w Monachium

Do poniedziałku (7.01.19) synoptycy przewidują utrzymujące się silne opady śniegu. Na lotnisku w Monachium doprowadziły one w sobotnie przedpołudnie do utrudnień w komunikacji lotniczej. Odwołanych zostało 90 lotów oraz doszło do licznych opóźnień, jak poinformowała rzeczniczka lotniska. – Potrzebujemy każdorazowo 25 minut, by oczyścić pas startowy ze śniegu – dodała. Również usuwanie oblodzenia na samolotach kosztuje sporo czasu, a zła widoczność prowadzi do ograniczeń liczby lotów. Jak zapewniły władze monachijskiego lotniska, pasażerowie są na bieżąco informowani w Internecie o sytuacji.

Bez utrudnień na kolei

Jak zapewnił rzecznik Centrum Sytuacyjnego w Monachium: „Jak dotąd nie wydarzyło się nic dramatycznego”. Bawarscy kierowcy byli przygotowani na nadejście zimy. – Mieliśmy rano na razie 25 wypadków z powodu gołoledzi – poinformowała rzeczniczka policji z Górnej Bawarii. W Górnej Frankonii na autostradzie A9 liczne samochody ciężarowe wpadały w poślizg uderzając w balustradę. Odcinkami ruch na zaśnieżonych drogach odbywał się w mocno ograniczonym tempie.

Kolej niemiecka (DB) nie zgłosiła dotąd żadnych większych utrudnień. Wezwała jednak pasażerów, by przed udaniem się w podróż informowali się na bieżąco w Internecie nt. aktualnych połączeń. Jak podkreślano, także w ruchu kolejowym "nie można wykluczyć zakłóceń".

Niemieccy synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wiatrami głównie na południu Niemiec w regionach górskich. Do poniedziałku pokrywa śnieżna w niższych partiach Alp Berchtesgadeńskich może osiągnąć około 50 cm, a wyższych partiach gór nawet do jednego metra. Istnieje duże zagrożenie lawinowe.

Z silnymi opadami śniegu muszą się liczyć także mieszkańcy Szwarcwaldu.

(DPA / jar)