Plebiscyt w CDU. Friedrich Merz zwycięża głosowanie na szefa partii

Friedrich Merz, deputowany do Bundestagu, będzie kolejnym przewodniczącym Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W przeprowadzonym wśród członków CDU plebiscycie otrzymał 62,1 proc. głosów. Jego konkurenci: ekspert ds. polityki zagranicznej Norbert Röttgen otrzymał 25,8 procent głosów, a były szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun 12,1 procent.

Merz - niegdyś przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu - uzyskał tym samym wymaganą większość bezwzględną i będzie jedynym kandydatem na przewodniczącego CDU na najbliższym kongresie partii, który dokona jego formalnego wyboru. Merz zastąpi na tym stanowisku lidera byłego premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Armina Lascheta.

Merz, z zawodu adwokat, był do 2020 roku przewodniczącym rady nadzorczej niemieckiego oddziału amerykańskiej firmy inwestycyjnej Blackrock. Jest uważany za faworyta skrzydła gospodarczego CDU. Jego zwolennicy liczą na powrót do wyrazistego profilu konserwatywnego, którego ich zdaniem zabrakło byłej kanclerz i szefowej CDU Angeli Merkel.

Trzecie podejście

Nowe wybory kierownictwa partii są konsekwencją klęski CDU/CSU we wrześniowych wyborach do Bundestagu. CDU i jej siostrzana CSU uzyskały łącznie najgorszy w historii wynik (24,1%) i musiały przejść do opozycji. Ich wspólny kandydat na kanclerza, Armin Laschet zapowiedział ustąpienie ze stanowiska szefa partii. Obecnie jest zwykłym posłem do Bundestagu, gdzie zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych. Röttgen i Merz już na początku roku ubiegali się o fotel przewodniczącego partii - i przegrali z Laschetem. Dla Merza było to już trzecie podejście. Po rezygnacji Merkel z przewodnictwa w CDU w grudniu 2018 roku przegrał wtedy rywalizację z Annegret Kramp-Karrenbauer.

Po raz pierwszy w historii CDU to członkowie partii mogli podjąć wstępną decyzję w sprawie tego stanowiska. Według danych centrali CDU w Berlinie, w plebiscycie wzięło udział prawie dwie trzecie z około 400 tys. członków CDU.

(dpa, afp/du)

