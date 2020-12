Plany na Sylwestra? Baw się z Davidem Guetta!

„United at home” to tytuł spektaklu, jaki na sylwestrową noc przygotował francuski muzyk David Guetta. Oprócz doskonałej muzyki i pokazów światła spektakl będzie miał jeszcze dodatkowy walor: jest to już trzeci wirtualny spektakl, z którego dochód artysta przeznacza na pomoc charytatywną.

W kwietniu Guetta miał już wirtualną imprezę na dachu budynku w Miami. Pod koniec maja zaprosił na swój wirtualny występ na dachu Rockefeller Center w Nowym Jorku. Podczas tych dwóch imprez zebrał na cele charytatywne 1,5 mln dolarów. W sumie oba programy miały 50 milionów obejrzeń.

Sylwestrowa impreza muzyczna przed szklaną piramidą słynnego na całym świecie Luwru została nagrana w środę wieczorem w warunkach na żywo. Tym razem darowizny, jakie napłyną podczas spektaklu (www.davidguetta.com) trafią między innymi do organizacji ONZ na rzecz pomocy dzieciom Unicef, „Restos du Coeurs” („Restauracje Serca” - stowarzyszenia, które zimą dostarcza posiłki potrzebującym) oraz na konto Luwru.

Transmisję na żywo spektaklu słynnego DJa będzie można oglądać m.in. na Facebooku, YouTube'ie, Instagramie, Twitterze, Twitchu, VK, Insight TV i Trillerze.

(DPA/ma)

