Plany misji wojskowej w Zatoce Perskiej. Powstaje koalicja chętnych

Kilka europejskich państw popiera brytyjskie plany utworzenia europejskiej misji ochronnej dla żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz. Wsparcie takie już zasygnalizowały Francja, Włochy i Dania – poinformowało trzech wysoko postawionych europejskich dyplomatów w rozmowie z agencją Reuters. Holandia jeszcze analizuje tę propozycję, zainteresowanie przejawiają także Niemcy, Polska i Szwecja.

Brytyjczycy przedstawili swoją propozycję podczas narady europejskich dyplomatów wysokiego szczebla w Brukseli. Oceniają oni, że taka misja byłaby dla Europejczyków bardziej atrakcyjna niż podobna, niedawno przedstawiona amerykańska propozycja, ponieważ europejska inicjatywa nie byłaby związana z sankcjami wobec Iranu – podkreślał jeden z dyplomatów. Misja taka nie miałaby odbywać się pod auspicjami USA, Unii Europejskiej ani NATO – podkreśla się w kręgach dyplomatów. Obok okrętów uczestniczyłyby w niej także samoloty, a dowództwo spoczywałoby wspólnie w brytyjskich i francuskich rękach.

Napięcie w Zatoce Perskiej wzrasta

Bliska współpraca Londynu, Paryża i Berlina

Z niemieckich kręgów dyplomatycznych nadeszła informacja, że minister spraw zagranicznych Heiko Maas w kwestii bezpieczeństwa nad Zatoką Perską utrzymuje ścisły kontakt z szefem dyplomacji brytyjskiej Jeremym Huntem i dyplomacji francuskiej Jean-Yvem Le Drianem. Francuski minister na forum Zgromadzenia Narodowego mówił o misji mającej na celu „kontrolę i obserwację bezpieczeństwa morskiego nad Zatoką Perską". Wyjaśniał, że w proces planowania obok Londynu zaangażowany jest także Berlin. Przed swoim wystąpieniem w parlamencie spotkał się on z irańskim wiceministrem spraw zagranicznych. Abbas Aragczi podkreślał co prawda znaczenie dyplomatycznych negocjacji w obecnej napiętej sytuacji, ale jednocześnie wyjaśniał, że Iran zapewni bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Ormuz, na kluczowym szlaku transportu ropy naftowej.

– Zakłócenia żeglugi w tym wrażliwym obszarze nie będą tolerowane – zaznaczył Aragczi, co było aluzją do różnych dywagacji na temat międzynarodowej misji w Zatoce Perskiej.

Niemieckie dzienniki o konflikcie w Zatoce Perskiej: bardzo ryzykowna gra

Niemieccy armatorzy popierają wspólną misję

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu napięcia na linii Teheran-Londyn. W piątek irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła brytyjski tankowiec Stena Impero w pobliżu cieśniny Ormuz. Iran twierdzi, że statek zderzył się z łodzią rybacką, a następnie zignorował ją, gdy wzywała pomocy. Zarówno sam statek, jak i jego 23-osobowa załoga znajdują się obecnie w Iranie.

Cieśnina Ormuz ma ogromne znaczenie dla globalnego zaopatrzenia w ropę naftową. Przepływa przez nią ok. 17,4 mln baryłek ropy dziennie, co stanowi blisko jedną piątą światowego zużycia tego surowca.

Niemieccy armatorzy przyjęli z zadowoleniem idę powołania europejskiej misji wojskowej dla ochrony statków handlowych. Pomysł Brytyjczyków zorganizowania takiej misji jest zrozumiały – powiedział Ralph Nagel ze Zrzeszenia Niemieckich Armatorów w rozmowie z DPA. Zatrzymanie brytyjskiego tankowca przez Iran dotyka nerwu całego cywilnego transportu handlowego, który w myśl prawa międzynarodowego ma zagwarantowane swobodne i bezpieczne korzystanie z dróg morskich.

