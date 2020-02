Plácido Domingo przeprosił molestowane kobiety

„Chciałbym, żeby wiedziały, że naprawdę przykro mi z powodu krzywdy, jaką im wyrządziłem”, oświadczył we wtorek (25.02.2020) Plácido Domingo zwracając się do kobiet, które oskarżyły go o molestowanie seksualne, w tym wymuszanie pocałunków i obmacywanie.

„W pełni przejmuję odpowiedzialność za moje czyny” - głosi oświadczenie wysłane przez 79-letniego tenora do hiszpańskiej agencji prasowej Europa Press, a cytowane przez agencję AFP.

„Nietykalna gwiazda”

W sierpniu ub. r. amerykańska agencja prasowa Associated Press rozpowszechniła zarzuty molestowania seksualnego wysunięte przeciwko słynnemu tenorowi. W sumie 20 kobiet oskarżyło śpiewaka o to, że bez ich zgody je głaskał, obmacywał i wymuszał pocałunki.

Przypadki te sięgają lat 80. XX wieku. Jak donoszą media, Domingo przez lata był bezkarny, ponieważ jako jeden z największych śpiewaków operowych na świecie wydawał się nietykalny. Domingo najpierw odrzucał zarzuty i zapewniał, że wszelkie jego związki i działania seksualne „były zawsze mile widziane i odbywały się za obopólną zgodą”.

Stawiane zarzuty zaszkodziły karierze Domingo zwłaszcza w USA. Poczuł się więc zmuszony do zrezygnowania ze swoich wszystkich występów w nowojorskiej Metropolitan Opera. Odwołane zostały także jego koncerty w Filadelfii, San Francisco i Dallas. Na początku października 2019 Domingo ustąpił ze sprawowanej od 2003 roku funkcji dyrektora opery w Los Angeles.

