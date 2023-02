Pistorius w Brukseli: Na razie gotowych tylko 17 Leopardów 2A6

Boris Pistorius powiedział w Brukseli, że na razie gotowych jest jedynie 14 czołgów Leopard 2 A6 obiecanych przez Niemcy i trzy zapowiedziane przez Portugalię. Niemiecki polityki odpowiadał na pytania dziennikarzy przed spotkaniem szefów obrony NATO, o którym napiszemy po jego zakończeniu.

Pistorius dodał, że w przypadku organizowanego przez Polskę batalionu czołgów Leopard 2-A4, sytuacja również nie przedstawia się o wiele lepiej.

Pistorius: podpisano kontrakty na produkcję amunicji

Jednocześnie zapowiedział, że Niemcy wznowią produkcję amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard. – Kontrakty zostały podpisane – poinformował Pistorius. Według niego zawarte umowy zapewnią Ukrainie niezależność i szybsze dostawy. – Jest to szczególnie ważne dla obrony przeciwlotniczej przez gepardy na Ukrainie – powiedział. Zaznaczył też, że gepardy, pomimo tego, że nie są najnowsze, stanowią świetną obronę przed dronami i są cenione przez ukraińskich żołnierzy i żołnierki. – Dlatego to dobra wiadomość dla wszystkich – podsumował polityk SPD w Brukseli.

Amunicja będzie produkowana przez producenta broni – firmę Rheinmetall. Pistorius tłumaczył, że decyzja ta została podjęta również dlatego, by Niemcy nie musiały być zależne od Szwajcarii. Jej rząd do tej pory odmawiał dostaw amunicji własnej produkcji dla udostępnionych przez Niemcy gepardów, tłumacząc to neutralny statusem kraju. Według Pistoriusa, umowy zapewnią Ukrainie niezależność i szybsze dostawy. – Jest to szczególnie ważne dla obrony powietrznej przez gepardy na Ukrainie – powiedział. Zaznaczył też, że gepardy, pomimo tego, że nie są najnowsze, stanowią świetną obronę przed dronami i są cenione przez ukraińskich żołnierzy i żołnierki. – Dlatego to dobra wiadomość dla wszystkich – podsumował polityk SPD w Brukseli.

Boris Pistorius zaapelował też do niemieckiego przemysłu zbrojeniowego o zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Niemcy od lata dostarczają do Ukrainy gepardy. Brakuje jednak amunicji. Obecnie w Dolnej Saksonii budowana jest nowa fabryka koncernu Rheinmetall służąca właśnie do produkcji tej amunicji.

(RTR, DPA/ gwo)