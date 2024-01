Pies to zdrowie: Dzięki psom dzieci są sprawniejsze

Dzieci dorastające z psami są bardziej aktywne fizycznie niż dzieci ich nie posiadające. Australijski zespół badawczy zbadał ten związek bardziej szczegółowo i opublikował uzyskane wyniki w czasopiśmie „International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity”.

Stały ruch i ćwiczenia wpływają pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci w wieku od roku do czterech lat były aktywne fizycznie przez trzy godziny dziennie. W wieku od pięciu do siedemnastu lat dzieci i młodzież powinny codziennie poświęcać co najmniej godzinę na umiarkowane lub intensywne ćwiczenia, na przykład poprzez zabawę lub sport. Jednak wielu dzieciom nie udaje się zapewnić sobie wystarczającej porcji aktywności fizycznej każdego dnia.

Czy pies w domu może tu pomóc?

Wiele badań pokazuje, że dzieci dorastające z psami są bardziej aktywne niż te, które ich nie mają. Dzieci i młodzież, które często spacerują i bawią się ze swoim psem, częściej niż inne osiągają zalecaną ilość i czas trwania aktywności fizycznej. Ale czy dzieci stają się bardziej aktywne dopiero wtedy, gdy dostaną psa? A może więcej rodzin decyduje się na posiadanie psa, gdy już prowadzą aktywny tryb życia?

Do tej pory w zasadzie nie analizowano szczegółowo, jak zachowanie dzieci wiąże się z posiadaniem psa. Zespół badawczy kierowany przez Emmę Adams z Uniwersytetu Australii Zachodniej zbadał, w jaki sposób przysposobienie, posiadanie i utrata psa wpływają na ich aktywność fizyczną. Wykorzystano do tego dane z pomiarów przeprowadzonych podczas ćwiczeń oraz sprawozdań od rodziców podczas długoterminowego (2015–2021) badania dotyczącego aktywności 600 dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat.

W tym okresie 204 dzieci miało psa przez cały czas, 58 wtedy go dostało, a w 31 przypadkach w międzyczasie pies zmarł. 307 dzieci w ogóle nie miało psa. Autorzy badań stwierdzili, że dzieci, które przez cały czas miały psa, były bardziej aktywne fizycznie niż dzieci, które go nie miały.

Dziewczęta posiadające psy wykonywały tygodniowo średnio więcej o osiem zajęć fizycznych takich, jak zabawy na świeżym powietrzu, spacery lub zabawa z psem, niż dziewczęta wychowywane bez psów. W przypadku chłopców z psami było to siedem takich zajęć więcej tygodniowo.

Gdy w trakcie badania dzieci dostały psa, liczba ich cotygodniowych zajęć fizycznych wzrosła o siedem. Zwłaszcza u dziewcząt naukowcy zaobserwowali pewien wzrost ich aktywności fizycznej. Każdego dnia spędzały one nieco ponad 52 minuty więcej na lekkich ćwiczeniach i zabawach, włączając w to wolne spacery i majsterkowanie.

Po śmierci psa

Natomiast dzieci, których psy zdechły w trakcie badania, były mniej aktywne niż wcześniej. Liczba zajęć fizycznych w tygodniu spadła u nich o osiem w przypadku chłopców i dziesięć w przypadku dziewcząt. Również w tym przypadku autorzy zaobserwowali, że zmiany w zachowaniu dziewcząt były bardziej widoczne niż w zachowaniu chłopców. Po śmierci psa dziewczęta spędzały na lekkiej aktywności fizycznej i zabawie godzinę mniej dziennie niż wcześniej.

„Dzieci, które straciły psa, mogą być mniej aktywne fizycznie, ponieważ nadal opłakują swojego ulubieńca” – wyjaśniają naukowcy. Badania wykazały, że ludzie często próbują poradzić sobie z utratą zwierzaka, unikając pewnych czynności. Wśród nich są te, które przypominają im ukochanego psa.

Jeśli spacery z psem nie zostaną zastąpione innymi zajęciami po jego śmierci, jest całkiem możliwe, że dzieci będą mniej się poruszać i ćwiczyć. „Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki sugerują, że nabycie i posiadanie psa ma pozytywny wpływ na aktywność fizyczną dzieci” – podsumowują autorzy badań.

Badanie dostarcza pierwszego dowodu na to, że posiadanie psa może prowadzić do zwiększenia niektórych rodzajów aktywności fizycznej. Według jego autorów pies w rodzinie może również zmniejszyć długoterminowe ryzyko chorób przewlekłych u dzieci. To, jak często i jak długo dzieci są aktywne fizycznie, może w dużym stopniu zależeć od rasy, wieku i wielkości psa. Dlatego te cechy powinno się uwzględnić w dalszych analizach.

(DPA/jak)

