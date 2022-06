Pierwsze bojowe wozy Marder dla Ukrainy już gotowe

Jak poinformował agencję DPA rzecznik firmy Rheinmetall, zakończyła ona modernizację sześciu bojowych wozów piechoty Marder. Koncern jest w trakcie remontu 100 takich wozów, powiedział gazecie „Bild am Sonntag” prezes Armin Papperger. „Pierwsze pojazdy są już gotowe”. Odnosząc się do kwestii ewentualnej dostawy do Ukrainy, Papperger dodał: „To, kiedy i gdzie Marder zostanie dostarczony pozostaje decyzją rządu niemieckiego”. Jak zaznaczył, w magazynach znajduje się również 88 czołgów Leopard I i kolejne Leopardy II do modernizacji.

Rząd planuje wymianę

Ze względu na duży popyt na sprzęt wojskowy, Rheinmetall chce zwiększyć moce produkcyjne. Dyrektor generalny koncernu nie uważa, aby wystąpiły niedobory lub wąskie gardła w dostawach. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy produkcja amunicji może zostać zwiększona co najmniej trzykrotnie. Infrastruktura z okresu zimnej wojny mogłaby zostać dość szybko reaktywowana.

Ukraina pragnie, aby Niemcy dostarczyły jej cięższą broń do obrony przed Rosją. Rheinmetall zaoferował więc dostawę wozów bojowych Marder, które zostały wycofane z użytku Bundeswehry. Z badań przeprowadzonych przez agencję DPA oraz dziennik „Die Welt” wynika, że już w połowie kwietnia firma złożyła wniosek o zgdę na dostawę 100 egzemplarzy Mardera. Drugi wniosek dotyczy 88 czołgów Leopard.

Jednak z dotychczasowych informacji wynika, że rząd niemiecki nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Zgodnie z planami Mardery mają być wykorzystane wyłącznie do wymiany z partnerami NATO. Kraje takie jak Czechy i Grecja miałyby je otrzymać w zamian za dostarczenie Ukrainie ze swoich zapasów starych radzieckich wozów bojowych.

„Niemcy powinny robić więcej”

FDP chce zabiegac w ramach koalicji rządowej o szybką i bezpośrednią dostawę bojowych wozów piechoty Marder na Ukrainę. „Niemcy mogą i powinny zrobić więcej”- powiedział gazecie „Augsburger Allgemeine” wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej FDP Alexander Graf Lambsdorff. „Chcielibyśmy osiągnąć porozumienie w tej sprawie w rządzie” - dodał.

Lambsdorff był jednak bardziej powściągliwy co do dostaw czołgów Leopard na Ukrainę. „Jeśli chodzi o Leoparda I, przyglądamy się temu, co robią sojusznicy”- powiedział wolny demokrata. „Nie ma na Ukrainie francuskich, włoskich, brytyjskich ani amerykańskich czołgów bojowych, dlatego nie ma też niemieckiego czołgu Leopard”- dodał Lambsdorff.

Obejrzyj wideo 03:24 Ukraina chce ciężkiej broni od Niemiec

(ARD/DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>