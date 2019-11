Pierwsza Niemka związana z ISIS oficjalnie wróciła do kraju

30-letnia kobieta, wywodząca się z Hesji, przyleciała samolotem z irackiego Erbilu. Nie została aresztowana po wylądowaniu, jednak jak informuje „Der Spiegel” zabrano jej paszport i zakazano wyjazdu z kraju. W jej sprawie toczy się śledztwo. Kobieta podejrzana jest członkostwo w organizacji terrorystycznej oraz zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich.

Laura H. miała wyjechać z Giessen w Niemczech do Syrii w 2016 roku wraz ze swoim mężem, Amerykaninem urodzonym w Somalii. Już w Niemczech mieli się oni kontaktować ze środowiskami islamskich radykałów. Miała też urządzać zbiórki na pomoc dla Syrii, ale pieniądze te miały iść do radykalnych organizacji, a nie osób potrzebujących pomocy.

Obejrzyj wideo 05:26 Dania. Nawrócony terrorysta

W Syrii mieli dołączyć do ISIS. Jej mąż miał zginąć w walkach, a ona została zatrzymana przez służby kurdyjskie. Kobieta twierdzi, że już nie utożsamia się z ideologią ISIS. Z obozu Al-Hol do Erbilu przetransportowała ją amerykańska organizacja pozarządowa.

To pierwsza dorosła osoba w oficjalny sposób repatriowana do Niemiec z Syrii. Do tej pory niemieckie władze ściągały w ten sposób do kraju jedynie dzieci.

(AFP/jm)