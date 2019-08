Piłkarze z Chemnitz bojkotują kiboli

Kibice drużyny Chemnitzer FC podczas meczu z Bayern Muenchen II byli powodem kolejnego skandalu związanego z rasistowskimi i antysemickimi hasłami. Z informacji podanych przez władze klubu wynika, że obrażany był przede wszystkim prezes zarządu, pochodzący z Polski Thomas Sobotzik, zaś fani wyrażali sympatię dla byłego kapitana Daniela Frahna, który został usunięty z klubu za rasistowskie zachowania.

Rasistowskie hasła z trybun

„Thomas Sobotzik, ty żydowska świnio”, „Daniel Frahn przynajmniej nie jest murzynem” – takie hasła padały ze strony kiboli podczas sobotniego (24.08.) meczu w Monachium. Władze klubu „w najwyższym stopniu odrzucają” tego typu sformułowania i podkreślają w specjalnie wydanym oświadczeniu, że takie wypowiedzi są „odpychające” i „nie mogą być akceptowane w naszym społeczeństwie”. Zamierzają sprawdzić możliwość podjęcia kroków prawnych w stosunku do autorów tych haseł.

Daniel Frahn trzyma koszulkę z napisem "Wspieraj swoich lokalnych chuliganów"

Protest drużyny

Po meczu zawodnicy zrezygnowali z tradycyjnego podejścia do trybuny w celu podziękowania i pożegnania się ze swoimi fanami. Gdy Sobotzik poinformował o tym kibiców, z trybun posypały się kolejne obraźliwe wypowiedzi. – Nie chcemy, by ci ludzie rujnowali opinię klubu – powiedział agencji DPA rzecznik prasowy klubu Steffen Wunderlich.

To nie pierwszy tego typu skandal w środowisku kibiców Chemnitzer FC. W marcu br., po udanym strzale do bramki, napastnik Daniel Frahn podniósł T-shirt z napisem „Wspieraj swoich lokalnych chuliganów”. Dostał za to ostrzeżenie, zakaz uczestnictwa w kolejnych meczach i karę grzywny w wysokości 3.000 euro. W końcu jednak wyrzucono go z klubu za bliskie kontakty ze środowiskami skrajnej prawicy.

Hołd dla zmarłego neonazisty Thomasa Hallera

Napięta atmosfera w Chemnitz

Sytuacja z rasistowską koszulką miała miejsce krótko po śmierci neonazisty Thomasa Hallera, któremu pseudokibice z Chemnitz oddali hołd na stadionie. Haller był założycielem stowarzyszenia HooNaRa (chuligani, naziści, rasiści). Burmistrz Chemnitz Barbara Ludwig, która wielokrotnie była celem ataków ze strony kiboli, zażądała śledztwa w sprawie nieoczekiwanego widowiska na cześć Hallera, które wywołało oburzenie w Niemczech.

Chemnitz jest siedliskiem środowisk neonazistowskich, powiązanych między innymi z odpowiedzialnym za zabójstwa obcokrajowców Narodowo-Socjalistycznym Podziemiem (NSU). Po ataku syryjskiego nożownika na mieszkańca Chemnitz w sierpniu 2018 roku przez wiele miesięcy odbywały się tam antyimigranckie demonstracje.

DPA / sier

