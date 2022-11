Piłkarski mundial. Schweinsteiger o szansach Niemiec

DW: Kto Pana zdaniem jest faworytem do zwycięstwa na mundialu w Katarze?

Bastian Schweinsteiger: - Powiedziałbym, że Francja. Mają najwięcej zawodników o wysokiej jakości piłkarskiej i najlepszą mieszankę w swoim składzie. Jeśli wszyscy będą zdrowi, jeśli Paul Pogba będzie dostępny, to są faworytem. Wystarczy zobaczyć Kyliana Mbappe... to sama radość, to fantastyczny zawodnik. Francuska drużyna ma też doświadczenie ze wspólnego grania w wielkim turnieju. Trener Didier Deschamps doskonale wie, czego może oczekiwać od zawodników na boisku.

Czy uważa Pan, że Francji wystarczy motywacji i głodu zwycięstwa, by zdobyć dwa tytuły mistrzowskie z kolei? Wszyscy pamiętamy Niemcy w 2018 roku. Obrońcy tytułu w zawstydzających okolicznościach odpadli już w fazie grupowej...

- (Śmiech) Tak, wiem. Kto by o tym zapomniał. Także Brazylia ma świetny skład. Holendrzy również są w dobrej formie.

Na Pańskiej liście faworytów nie ma Niemiec?

- Widzę znak zapytania przy drużynie Niemiec. Jesteśmy w stanie pokonać wszystkie inne zespoły, ale zbyt często nie jesteśmy po prostu konsekwentni. To jest jak fala, 60 minut dobrego futbolu, a potem ostatnie 30 minut słabego. Mamy trudności z zespołami, które dobrze bronią jak ostatnio Węgry w Lidze Narodów. Jeśli nie zwracasz uwagi na przejścia i kontrataki, tracisz kontrolę nad grą. Na Mistrzostwach Świata nasz pierwszy mecz jest przeciwko Japonii i to może się powtórzyć.

Czy niemiecki selekcjoner Hansi Flick poradzi sobie z tymi problemami przed rozpoczęciem mistrzostw?

- Wierzę w Hansiego Flicka. On wie, co musi zrobić. Chodzi raczej o zawodników i ducha drużyny. Nadal mamy najlepszego bramkarza na świecie Manuela Neuera. Mamy też innych dobrych zawodników, jak Jamal Musiala. On jest fantastyczny. Daje nam w ataku coś, czego wcześniej nie mieliśmy. To co naprawdę w nim podziwiam, to fakt, że pracuje również w defensywie. Jeśli będzie w formie, jest naszą największą nadzieją. Może zostać nawet zawodnikiem turnieju.

Musiala, a potem głębiej Kimmich i Goretzka z Bayernu Monachium, macie też Gundogana z Manchesteru City. W środku pola jest w czym wybierać, ale nie wszyscy zmieszczą się do wyjściowej jedenastki. Kogo by Pan wybrał?

- W mojej jedenastce na sto procent byłby Kimmich. Podoba mi się też Goretzka, który potrafi pokryć kawał boiska i jeszcze strzela bramki. Jeśli ci dwaj będą kontrolować środek pola, ale też mocno pracować w defensywie pozostając na pozycji, co jest ważne w turnieju, to będzie dobrze.

Jaka inna pozycja jest problemem niemieckiej jedenastki?

- Brakuje nam napastnika z prawdziwego zdarzenia. Byłoby dobrze mieć prawdziwą dziewiątkę jako wsparcie. Mamy też pewne problemy z obrońcami. Ale Hansi o tym wie i szuka rozwiązania. Ostatecznie nie chodzi o to, jakim systemem grasz, ale o to, czy gracze na boisku wiedzą, co mają zrobić w danym momencie, zwłaszcza gdy gra nie toczy się po twojej myśli. Jaka jest ich reakcja. Czy jesteśmy w stanie odrobić straty? Uważam, że musimy pokazywać nasze tak zwane niemieckie zdolności – biegać, walczyć. Za to się nas szanuje. Drużyna musi to pokazać i odzyskać kibiców w Niemczech.

Niemcy po zwycięstwie nad Argentyną w finale mundialu 2014

Wygląda na to, że wielki hype wokół reprezentacji Niemiec, którego doświadczył Pana w swojej karierze, już się skończył. Mecze reprezentacji nie są wyprzedane, drużyna nie jest już kochana przez wszystkich w kraju. Dlaczego tak jest?

- Myślę, że ostatnio jest trochę lepiej, zwłaszcza od momentu gdy Hansi Flick przejął stery od Joachima Loewa. Ale tutaj zawsze chodzi o jedno i drugie. O to jak zawodnicy prezentują się na boisku i poza boiskiem. Zawsze podziwiałem zawodników, którzy walczą. Myślę, że to właśnie chcą widzieć kibice.

Mistrzostwa Świata w Katarze wywołują dużo krytyki. Niemcy i inni członkowie UEFA zdecydowali się nosić specjalną opaskę kapitańską z napisem „love” jako sygnał przeciwko dyskryminacji i na rzecz różnorodności. Czy to wystarczy?

- To zdecydowanie dobry znak. Ważne jest, aby przyznawać się do swoich wartości. Ale jako sportowiec nie możesz zrobić dużo więcej. Oczywiście, trzeba mówić o problemach, analizować je i być krytycznym. Ale nasz niemiecki kanclerz [Olaf Scholz] powiedział, że sprawy idą ku lepszemu i ufam jego słowom. W końcu to wydarzenie sportowe, jest dla zawodników. Myślę, że powinniśmy dać im szansę i wyrobić sobie opinię, gdy mundial się skończy.

Pański były kolega z drużyny Thomas Hitzlsperger powiedział, że przyznanie mistrzostw Katarowi było złą decyzją. On sam jest gejem i mógłby wylądować w więzieniu, gdyby zbyt otwarcie mówił o swojej seksualności. Czy można zrozumieć jego perspektywę?

Każdy może mieć swoje zdanie. Ale jeśli ktoś mówi, że Katar nie powinien być gospodarzem mundialu, to powinien był to powiedzieć wiele lat temu. Takie jest moje zdanie, teraz jest już za późno. Powinniśmy dać Katarowi szansę, a potem po turnieju porozmawiać o tym, co było dobre lub złe.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Happy end dla Niemiec Po trudnym, lecz wyrównanym pojedynku Mario Götze w 113. minucie udało się strzelić decydującego gola. Wynik 1:0 w pojedynku z Argentyną przyniósł Niemcom pierwszy mistrzowski tytuł od 1990 roku.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio 120 minut pełnych napięcia W trakcie 120 minut zażartej gry obydwie drużyny miały wiele szans na zdobycie goli, lecz bramka padła dopiero w 113. minucie. Goetze wszedł stosunkowo późno na boisko i nie był tak fizycznie wyczerpany jak inni zawodnicy.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Piłkarskie szeleństwo Strefy kibica w Niemczech były oblegane przez miłośników piłki nożnej. Ludziom nie przeszkadzała nawet pogoda w kratkę, byleby tylko móc kibicować uwielbianej drużynie i wspólnie przeżywać emocje.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Khedira musiał zrezygnować Sami Khedira musiał się poddać jeszcze przed meczem: podczas rozgrzewki znów odezwały się jego problemy z mięśniami łydek i nie chciał w tak niepewnej sytuacji wybiegać na boisko. Kontuzja w meczu z Włochami w listopadzie 2013 r. była tak ciężka, że wątpliwe były w ogóle jego szanse na udział w mundialu. Zamiast Khediry na boisko wybiegł Christof Kramer.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Chwila grozy: piłka była w bramce Higuain strzelił piłkę do bramki Niemców w 30. minucie z krótkiego dystansu - i niemieccy kibice zamarli ze zgrozy. Napastnik Napoli cieszył się jednak za wcześnie: był to strzał ze spalonego. Niemcy kilkakrotnie mieli celne podania (Höwedes, Kroos, Klose), które jednak nigdy nie zakończyły się bramką.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Żółte kartki dla Schweinsteigera und Höwedesa Po taktycznym faulu Lavezziego sędzia Rizzoli pokazał Schweinsteigerowi żółtą kartkę. Pięć minut później podobna sytuacja spotyka Höwedesa, który nogą zahaczył o kolano Zabalety.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Krótki występ Kramera Kramer, zastępujący Khedirę, tylko krótko cieszył się swoim występem w finałowym meczu. Po silnym zderzeniu z Garayem zdawało się, że doszedł do siebie, lecz potem się poddał: w 32. minucie opuścił boisko. Jest podejrzenie, że ma wstrząs mózgu.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Kciuki zaciśnięte do białości Kibice przy telewizorach w 200 krajach świata i publiczność na stadionie Maracana (74.738 osób) wiedzieli, że walka toczy się o najwyższą stawkę; odpowiednio gigantyczne było napięcie. MŚ w Brazylii były drugimi co do popularności w historii mundiali: na 12 stadionów, gdzie rozegrano 64 mecze, przyszło 3,5 mln osób.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Faulom nie było końca Także Argentyńczycy zaliczyli żółte kartki. Mascherano przytrzymał Klosego w 64. minucie. Minutę później także Aguero zobaczył żółtą kartkę po sfaulowaniu Schweinsteigera.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Nomen est omen: "Götze" znaczy bożek Bramka Götzego w 113. minucie była jak wyzwolenie. Strzelił ją z lekkością i elegancją po podaniu Schürrlego. W ostatnich 7 minutach meczu Argentynie nie udało się już wyrównać wyniku. Trener Loew przyznał potem, że wysyłając Götzego na boisko dał mu na drogę: "Pokaż światu, że jesteś lepszy od Messiego".

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Nos na kwintę Argentyński supernapastnik Messi nie udowodnił swojej wielkiej klasy i nie wbił gola Manuelowi Neuerowi. Nie potrafił się też cieszyć z przyznanego mu tytułu "Najlepszego Piłkarza" mistrzostw. Neuer dostał "Złotą Rękawicę" dla najlepszego bramkarza mundialu.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Zasłużone zwycięstwo Niemiecka drużyna miała sporą dozę szczęścia, że Argentyńczycy nie wykorzystali wszystkich szans na boisku. Powszechna jest jednak opinia, że jak najbardziej zasłużyła na mistrzowski tytuł. Chwali się ich zespołową, szybką grę i technikę, i wspaniałych zawodników jak Boateng, Neuer i Schweinsteiger.

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio Największa fanka Na stadionie Maracana, na ławce vipów zasiadła polityczna prominencja, m.in. kanclerz i prezydent RFN, prezydent Brazylii i prezydent Rosji. Zazwyczaj zdystansowana Angela Merkel serdecznie obejmowała każdego z niemieckich piłkarzy. Prezydent Gauck chwalił "dzielnych Argentyńczyków".

120 minut najwyższego napięcia - Finał w Rio MŚ się skończyły - problemy pozostały W roku 2013 w Brazylii rozpoczęły się ostre protesty przeciwko korupcji, niesprawiedliwości społecznej i generalnie przeciwko organizacji mundialu, która pociągnęła za sobą miliardowe wydatki. Podczas mistrzowskich rozgrywek protesty ucichły; policja trzymała ludzi w szachu. Jedna z niewielu demonstracji odbyła się przed finałowym meczem w Rio. Autor: Nele Jensch / Małgorzata Matzke



